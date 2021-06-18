Заботливый щенок не дает младенцу подняться по лестнице, чтобы он не пострадал – видео

По словам мамы, ее сын с собакой стали очень близки, и питомец всегда заботится о нем и осторожничает.
На кадрах видно, как годовалый малыш стоит около невысокой лестницы на второй этаж дома и пытается по ней подняться. Дорогу ему преграждает пятимесячная Лиза породы немецкий дог. Именно благодаря своей породе она выросла до достаточных размеров, чтобы полностью закрыть путь маленькому хозяину и оградить его от возможной опасности. Когда малыш поднимает ножку на ступеньку, Лиза сразу же убирает ее обратно своей лапой.
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