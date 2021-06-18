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Заботливый щенок не дает младенцу подняться по лестнице, чтобы он не пострадал – видео

Заботливый щенок не дает младенцу подняться по лестнице, чтобы он не пострадал – видео

photo: ViralHog / Youtube
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (803)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/12/252059643.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210618/252059683/Zabotlivyy-schenok-ne-daet-mladentsu-podnyatsya-po-lestnitse-chtoby-on-ne-postradal--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам мамы, ее сын с собакой стали очень близки, и питомец всегда заботится о нем и осторожничает.

На кадрах видно, как годовалый малыш стоит около невысокой лестницы на второй этаж дома и пытается по ней подняться. Дорогу ему преграждает пятимесячная Лиза породы немецкий дог. Именно благодаря своей породе она выросла до достаточных размеров, чтобы полностью закрыть путь маленькому хозяину и оградить его от возможной опасности. Когда малыш поднимает ножку на ступеньку, Лиза сразу же убирает ее обратно своей лапой.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (803)
Теги:
Дети, Собака, Вирусные видео, Видео с животными

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