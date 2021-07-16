Ты не ты, когда голоден: пес в два укуса съел стаканчик мороженого – видео

Неужели он не почувствовал невероятный холод и "заморозку мозга", как это происходит у людей?

На кадрах видно, как девушка держит в руке стаканчик ванильного мороженого, а перед ней сидит лабрадор, ожидая команду для начала поедания лакомства. Хозяйка говорит ему есть аккуратно, и пес тут же бросается на мороженое, попутно захватывая половину кисти девушки. Откусив большую часть стаканчика, пес потратил секунду на ее проглатывание и быстро забрал оставшееся.

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни осудили девушку за то, что она дает собаке мороженое, ведь, по их словам, сладкое им нельзя. Другие, в свою очередь, пожалели собак, которые "всю жизнь едят один сухой корм", и не увидели ничего страшного в том, чтобы иногда баловать питомца.

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