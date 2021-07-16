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Ты не ты, когда голоден: пес в два укуса съел стаканчик мороженого – видео

Ты не ты, когда голоден: пес в два укуса съел стаканчик мороженого – видео

photo: @kolotovasveta / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (838)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252336323.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210716/252336362/Ty-ne-ty-kogda-goloden-pes-v-dva-ukusa-sel-stakanchik-morozhenogo--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неужели он не почувствовал невероятный холод и "заморозку мозга", как это происходит у людей?

На кадрах видно, как девушка держит в руке стаканчик ванильного мороженого, а перед ней сидит лабрадор, ожидая команду для начала поедания лакомства. Хозяйка говорит ему есть аккуратно, и пес тут же бросается на мороженое, попутно захватывая половину кисти девушки. Откусив большую часть стаканчика, пес потратил секунду на ее проглатывание и быстро забрал оставшееся.

 

Пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одни осудили девушку за то, что она дает собаке мороженое, ведь, по их словам, сладкое им нельзя. Другие, в свою очередь, пожалели собак, которые "всю жизнь едят один сухой корм", и не увидели ничего страшного в том, чтобы иногда баловать питомца.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (838)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео

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