Зураб Церетели обжаловал взыскание с него 29 млн рублей по иску властей Москвы

Изначально с индивидуального предпринимателя хотели взыскать более 55 миллионов рублей, однако потом произошел пересчет задолженности по неустойке

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Известный скульптор грузинского происхождения Зураб Церетели подал в Верховный суд России кассационную жалобу, в которой просит отменить взыскание с него около 29 миллионов рублей (380 тысяч долларов) неустойки по иску департамента городского имущества Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, жалоба поступила в ВС РФ 24 ноября, никаких процессуальных решений по ней пока не принято.

Спор возник из-за долга Церетели по договору аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице. Участок был предоставлен городом ОАО "22 Электромеханический завод" по договору от 29 сентября 2003 года. В 2004 году Церетели купил здания и сооружения завода и стал новым арендатором земли.

Изначально в своем иске, поданном в июле 2019 года, департамент требовал взыскать с индивидуального предпринимателя Церетели более 55 миллионов рублей (727 тысяч долларов) - долг по арендной плате в размере около 21,6 миллиона рублей и пени в размере более 33,5 миллиона рублей. Позже истец сообщил в суде, что Церетели полностью погасил основной долг, но задолженность по неустойке пересчитали, и она составила почти 69 миллионов рублей (910 тысяч долларов).

В дальнейшем представитель ответчика попросил суд исключить из расчета истца 5 миллионов рублей долга за период до третьего квартала 2014 года в связи с пропуском исковой давности, а оставшуюся часть неустойки снизить исходя из принципов справедливости и соразмерности. По словам юриста, запрашиваемая истцом сумма соответствует предоставлению денежных средств под 73% годовых. В своем контррасчете ответчик просил снизить пени до 9 миллионов рублей.

Первая инстанция в ноябре 2019 года удовлетворила иск частично. В решении суд указал, что считает сумму около 29 миллионов рублей "справедливой, достаточной и соразмерной, принимая во внимание, что неустойка служит средством, обеспечивающим исполнение обязательства, а не средством обогащения за счет должника". При этом суд учел, что "сумма договорного штрафа, установленная сторонами в договоре, является чрезмерно высокой".

Решение в июле поддержал Девятый арбитражный апелляционный суд, а в октябре - арбитражный суд Московского округа.