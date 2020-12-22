Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 22 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 575,5 тысячи новых случаев заражения, скончались 9 267 человек

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 22 декабря ноября составило 75 704 857 человек, скончались 1 690 061, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 32 740 713, в Европе – 23 885 746, в Азии – 11 646 321.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 575 551, скончались 9 267 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 77 315 962 выявленном случае инфицирования и 1 701 145 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 180 тысяч человек и составило 18 миллионов. Скончались еще 1 422 человека. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 319 тысяч.

Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (1 907 483 случая), далее идут Техас (1 602 988), Флорида (1 212 581), Иллинойс (905 069) и Нью-Йорк (857 049). Из-за коронавируса в США в общей сложности умерли 319 190 человек.

Рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей было зафиксировано в США в течение одной недели. Об этом свидетельствуют данные Американской академии педиатрии, опубликованные в понедельник на ее сайте.

Так, по сведениям специалистов, с 10 по 17 декабря на территории Соединенных Штатов заражение коронавирусом было подтверждено у 182 018 детей. Телекомпания NBC подчеркивает, что это рекордные данные по этому показателю с начала пандемии.

При этом в течение двух недель рост числа заражений увеличился на 25%. Всего, по информации Американской академии педиатрии, инфекция выявлена к настоящему моменту более чем у 1,8 миллиона детей в США (около 12,3% от общего числа случаев).

В Америке начался процесс вакцинации населения. Первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19 была введена избранному президенту США, демократу Джо Байдену.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Число инфицированных коронавирусом в Индии достигло 10,1 миллиона человек, скончались к этому времени 146 тысяч. Только за последние сутки, по данным ВОЗ, в стране выявлено 24 337 новых случаев заражения, скончались 333 человека. Индия продолжает занимать второе место в мире по числу инфицированных.

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 25 019 и достигло 7 263 619. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за сутки скончались 527 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов в Бразилии составило 187 291.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,2 миллиона пациентов с коронавирусом.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ситуация в мире

Европейская комиссия выдала разрешение на использование вакцины, разработанной BioNTech и Pfizer, что делает ее первой вакциной COVID-19, разрешенной в ЕС.

Это разрешение следует за положительной научной рекомендацией, основанной на тщательной оценке безопасности, эффективности и качества вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Сегодня мы добавим важную главу в историю европейского успеха. Мы одобрили первую безопасную и эффективную вакцину против COVID-19. Скоро появятся новые вакцины. Дозы вакцины, утвержденные сегодня, будут доступны для всех стран ЕС, в одно и то же время, на одних и тех же условиях. Будущие европейские дни вакцинации также станут большим моментом единства. Это хороший способ закончить этот тяжелый год и начать перелистывать страницу этой пандемии", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

1 декабря BioNTech и Pfizer подали официальную заявку на получение разрешения на продажу. Европейскому агентству по лекарственным средствам удалось очень быстро оценить заявку.

Комиссия, государства-члены и компания в настоящее время работают над поставкой первых доз 26 декабря, чтобы дни вакцинации в ЕС могли начаться уже на следующий день после этого.

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Поставки продлятся в декабре и на постоянной еженедельной основе в течение следующих месяцев. Распределение полных 200 миллионов доз планируется завершить к сентябрю 2021 года. Комиссия и государства-члены работают над активацией дополнительных 100 миллионов доз.

По данным СМИ, ЕС согласился платить 15,5 евро за дозу за вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

Германия получит первые партии вакцины от коронавируса 26 декабря. В этот день поступят первые 151 125 доз препарата BNT162b2 компаний BioNTech и Pfizer, сообщило управление берлинского Сената по вопросам здравоохранения. 28 декабря будут поставлены еще 521 623 доз, 30 декабря – 672 750, указывается далее. В первую неделю января ФРГ получит еще 672 750 доз вакцины от коронавируса.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцинация в Германии начнется 27 декабря, а каждую неделю января ФРГ будет получать не менее 670 тысяч доз вакцины.

Между тем Европа пытается разобраться и с новым штаммом коронавируса, который помимо Великобритании, уже обнаружен в пяти других странах – Австралии, Исландии, Италии, Нидерландах и Дании, сообщила эксперт по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Во всех из них, за исключением Дании, речь идет лишь об отдельных случаях, уточнила она.

В свою очередь координатор ВОЗ по чрезвычайной помощи Майкл Райан считает, что новый вариант вируса может быть взят под контроль. Он подчеркнул, что и в этом случае рекомендации остаются прежними: социальная дистанция, ограничение прямых контактов и гигиенические меры.

Правительство Великобритании проинформировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о появлении нового штамма коронавируса сразу после получения этой информации 18 декабря, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон на брифинге. Кроме того, Лондон принял "быстрые и решительные меры" для замедления передачи новой разновидности вируса, указал он.

Новый вариант коронавируса может быть более заразным для детей, чем предыдущие, заявил член экспертной группы, консультирующей британское правительство в вопросах пандемии Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона. По его словам, механизм более частого заражения детей новым штаммом пока неясен, но ученые видят такую тенденцию на основании имеющихся данных.

Несколько стран уже сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о более чем десяти случаях заражения новым штаммом коронавируса. По предварительным данным, наибольшее число заболеваний зафиксировано в Дании, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы изучаем страны, которые занимаются секвенированием, которые ищут людей с этим конкретным вариантом, и есть несколько стран, которые сообщили о единичных случаях… В Австралии был единичный случай, в Исландии, Италии, Нидерландах и Дании. В каждой ситуации это единичные случаи, за исключением Дании. Я думаю, что там их около десяти", – сказала Керкхове на брифинге в понедельник.

Авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса закрыли более 20 стран. В их числе – большинство государств Европы, в том числе крупнейшие – Франция, Германия, Италия, а также Израиль, Кувейт, Канада, Аргентина и Чили. Большинство этих ограничений пока рассчитаны до конца года. В Германии всех пассажиров, успевших прилететь в страну из Великобритании до приостановки авиасообщения, заставили сдать тест на коронавирус и до получения отрицательного результата не выпускают из аэропортов. Страны, соединенные с Великобританией паромным сообщением – Франция, Нидерланды, Ирландия – также временно запретили его. На 48 часов приостановлено и движение по тоннелю под Ла-Маншем: это привело к панике в британских магазинах – местные жители начали массово скупать товары первой необходимости, опасаясь их исчезновения с прилавков.

Во Франции еще не идентифицировали новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, но его распространение в стране вполне возможно. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Вполне возможно, что вирус циркулирует во Франции. Он был обнаружен в Италии, поэтому вполне возможно, что он циркулирует и у нас. Пока этот вариант коронавируса не был выявлен в нашей стране, но мы не можем однозначно сказать, что его у нас нет", – сказал министр.

По его словам, из-за активного распространения нового типа вируса в различных регионах Великобритании властями Франции было принято решение о приостановке сообщения с этой страной в целях "предосторожности".

"Нет оснований полагать, что вакцины будут менее эффективно справляться с новой формой коронавируса", – добавил Веран.

В самой Франции за минувшие сутки зафиксировано 5 797 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных достигло 2,48 миллиона, скончались 60 900 человек.

В Италии продолжает расти число инфицированных коронавирусом – за последние сутки в стране выявлено 15 102 новых случая, скончались 352 человека. С начала пандемии в стране зарегистрировано почти два миллиона инфицированных и 68 799 летальных исходов. И на Апеннинском полуострове уже стал встречаться вирус нового типа.

Правительство Италии в понедельник, 21 декабря, отменило некоторые ограничения передвижения по стране в период рождественских и новогодних праздников.

Теперь в "красных зонах" разрешено передвигаться между населенными пунктами, если при этом не покидать региона и в компании не более чем еще одного человека.

Запрет на любые перемещения в период с 22 до 5 часов оставлен в силе.

Дания, где помимо "старого" коронавируса уже циркулирует и новый, превратила национальный стадион в Копенгагене в крупнейший в стране центр тестирования.

Центр начал работу с 21 декабря. В нем за один час могут принимать 1 200 посетителей для сдачи экспресс-теста, а при необходимости – до 3 000. Результат можно будет узнать уже через 15 минут.

с 17 декабря Дания начала постепенно внедрять жесткий локдаун. Уже в тот день закрылись ТРЦ и крупные магазины, с 21 декабря должны прекратить работу парикмахерские, массажные салоны и другие подобные сервисы, а с 25 декабря – все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Число инфицированных в Дании к этому времени составляет 134 тысячи, жертвами коронавируса стали 1 035 человек.

Израиль, где уже 375 тысяч инфицированных коронавирусом, на 10 дней запретил въезд иностранцев в страну через воздушные гавани. Исключение сделано для дипломатов, объяснил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Мы делаем все возможное, чтобы не допустить проникновения нового типа коронавируса в Израиль. Мы закрыли небо для всех рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР. Это страны, в которых обнаружили мутировавший коронавирус. При необходимости в список будут добавлены и другие страны", – написал он в Twitter.

Граждане Израиля по прибытии должны будут отправиться в карантин. Меры могут быть продлены, добавил Нетаньяху.

В Турции эпидситуация продолжает оставаться сложной. За последние сутки в стране от коронавируса умерли 254 человека, что является наибольшим числом жертв с начала эпидемии.

По текущим данным, за последние 24 часа в Турции было проведено 196 110 тестов, тест 19 103 человек оказался положительным.

Сейчас с коронавирусной болезнью в стране госпитализированы 3 412 человек.

Всего в Турции с начала эпидемии коронавирусом заразились более 2 миллионов человек. Число жертв составляет 18 351.

Как заявил ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов страны, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В первой половине декабря в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 22 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 209 462 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровел 161 681 пациент выздоровели, скончались 2 140.

В карантине к этому времени находятся 489 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 627, в ковид-гостиницах – 1824.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и межгородского транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры, все магазины, кроме продуктовых.

Правительство обещало с 24 декабря в связи с Новогодними праздниками на время ослабить введенные ограничения и допустить работу транспорта, однако решение по этому поводу еще не принято. Против снятия ограничений активно выступают эпидемиология, опасаясь нового взрыва эпидемии.

По материалам мировых СМИ