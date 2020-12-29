Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 29 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 80 миллионам, за последние сутки выявлено почти 442 тысячи новых случаев COVID-19, скончались 6 807 человек

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 29 декабря ноября составило 79,673,754 человека, скончались 1,761,381, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 34,630,861, в Европе – 25,417,329, в Азии – 11,871,954, в Африке - 1,844,009.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 441,861, скончались 6,807 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 81 247 248 выявленных случаях инфицирования и 1 772 869 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил сделать 2021-й годом исцеления от последствий коронавируса: исцеления экономики, общества и планеты в целом.

Как отметил Гутерреш в новогоднем видеообращении, 2020 год стал годом испытаний, трагедий и слез. По его словам, пандемия COVID-19 перевернула жизнь людей и обрекла мир на страдания и горе.

«Мы уже потеряли стольких близких, а пандемия продолжает бушевать, поражая новых людей и унося новые человеческие жизни. В мире растет уровень бедности, неравенства и голода. Исчезают рабочие места и накапливаются долги. Особенно трудно приходится детям», - сказал генсек.

Гутерреш подчеркнул, что главной целью ООН в 2021 году будет создание глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к 2050 году. Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа, которые выделяет в атмосферу та или иная страна или предприятие, источник CO2 компенсирует за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

«Каждое правительство, город, компания и каждый отдельный человек могут сыграть свою роль в реализации этого замысла», - указал он.

«Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления. Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделительных линий. И начала действий по исцелению нашей планеты», - заявил Гутерреш.

По его словам, урок уходящего «самого трудного года» в том, что изменение климата и пандемия COVID-19 — это кризисы, которые можно преодолеть только общими усилиями.

Коронавирус в США

В США число инфицированных за последние сутки увеличилось на 178,311 и составило 18,827,300, а скончалось 1,296 человек. С начала пандемии в Америке жертвами коронавируса стали 329,310 человек.

Расхождения в действиях отдельных штатов и отсутствие единого подхода к борьбе с коронавирусом стали причиной того, что США больше других стран пострадали от пандемии, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, его слова приводит CNN.

Фаучи подчеркнул, что пандемия не знает границ между штатами, а поэтому для борьбы с ней требовалась определенная последовательность в предпринимаемых мерах. Тем не менее, по его словам, США столкнулись с существенными различиями в действиях отдельных штатов и отсутствием согласованного подхода к сдерживанию распространения вируса.

«Было много факторов, которые привели к тому, что, к сожалению для нас, Соединенные Штаты были самой сильно пострадавшей страной в мире, но я считаю, что расхождения в действиях штатов стали главным слабым местом в нашей борьбе с пандемией», — заявил Фаучи. Главный инфекционист США подчеркнул, что политизация противовирусных мер, в частности ношения масок, также негативно сказалась на реагировании страны на пандемию.

Фаучи предположил, что ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться после праздников.

«Весьма вероятно, что мы столкнемся с постсезонным, я имею в виду после Рождества, после Нового года, всплеском. Как я назвал это, всплеск после всплеска», — сказал Фаучи.

По его словам, страна находится «в критической точке» в борьбе с заболеванием и в ближайшие несколько недель ситуация может ухудшиться. Он отметил, что для формирования популяционного иммунитета необходимо добиться устойчивости к вирусу у 80-85% населения.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии, которая продолжает занимать по числу инфицированных второе место в мире, коронавирусом заразились уже более 10,2 миллиона человек, скончались 147,901. За последние сутки, по данным ВОЗ, в стране зафиксировано 20,021 новый случай и 279 летальных исходов.

В Бразилии, третьей по количеству инфицированных в рейтинге ВОЗ, коронавирусом с начала пандемии заразились более 7,5 миллиона человек, общее число летальных исходов составляет 191 570, излечились более 6,5 миллионов пациентов. Суточный прирост инфицированных составил 17,246, а число смертных случаев 307.

Власти Рио-де-Жанейро объявили, что перекроют доступ к пляжам ночью 31 декабря в целях предотвращения массового скопления людей в условиях пандемии, передает агентство Франс Пресс.

Сообщается, что новые ограничительные меры будут включать запрет на движение транспортных средств вдоль береговой линии города, где миллионы людей традиционно собираются 31 декабря, чтобы встретить Новый год и запустить фейерверки. В этом году гулять на этой территории смогут только жители окрестных районов. Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч реалов (около 2,8 тысячи долларов США).

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"Проведите осознанный Новый год и оставайтесь дома", - сказал Александр Кардеман, глава Оперативного центра Рио-де-Жанейро.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе мэрия города объявила, что с 20.00 31 декабря вводится запрет на въезд в район Копакабана, центр традиционных новогодних гуляний. Отмечается, что будут возведены заграждения, чтобы заблокировать движение как общественного, так и частного транспорта, в том числе перестанет работать метро.

Ситуация в мире

В Великобритании, которая в последнее время стала горячей ковид-точкой в Европе, зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 — за сутки выявлено 41 385 случаев заражения, сообщила газета The Daily Mail.

Этот показатель стал максимальным для страны с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен в Соединенном Королевстве 23 декабря, когда на его территории выявили 39,2 тыс. случаев COVID-19.

Число лабораторно подтвержденных случаев выросло по сравнению с минувшей неделей на 66%, уточняет телеканал «360».

Всего с начала пандемии в Великобритании зарегистрировали свыше 2,32 млн случаев заражения коронавирусом. Количество погибших за сутки составило 357. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали больше 71,1 тыс. смертей. По данному показателю Великобритания находится на втором месте в Европе, уступая Италии.

Как пишет НСН, эксперты связывают рост заболеваемости коронавирусом в Британии с обнаружением в стране нового штамма коронавируса. По словам главы британского Минздрава Мэтта Хэнкока, новый тип вируса распространяется быстрее ранее известных штаммов. Между тем подчеркивается, что выявленная в Британии разновидность коронавируса на 70% заразнее других типов. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения.

В связи с распространением нового типа коронавируса более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, временно прекратили пассажирское авиасообщение с Великобританией.

Во Франции число инфицированных коронавирусом перевалило за 2,5 млн. Только за последние сутки COVID-19 выявлен у 8,816 человек, скончались 173, а с начала пандемии - 62,370.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал французов не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Лучший способ отметить начало нового года — не отмечать его! Я надеюсь, что у нас будет возможность устроить большой праздник в 2021 году — в тот день, когда мы сможем объявить французам, что им больше не нужно постоянно носить маски, и когда нам больше не придётся считать умерших», — сказал он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что «не следует за один вечер рисковать блокировкой страны на несколько недель».

Власти Франции не исключают повторного введения карантина.

"Мы никогда не исключаем мер, которые могут потребоваться для защиты населения. Это не значит, что мы приняли решение, это означает, что мы час за часом наблюдаем за ситуацией", – сказал Веран.

В Италии медики обнаружили новую мутацию коронавируса, похожую на выявленный в Великобритании штамм. Как сообщает La Repubblica, "итальянский вирус" присутствует на территории страны с августа 2020 года.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую разновидность", - пояснил глава итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо.

По его словам, врачи обнаружили новую мутацию случайно, наблюдая за пациентом в Брешии, который заразился коронавирусом в апреле, и заинтересовались его анализами, которые снова дали положительный результат в августе. Медики сделали несколько повторных тестов, которые снова подтвердили наличие в его организме COVID-19. Не понимая, почему пациент повторно заболел, решили пристально изучить его тесты в лаборатории. В результате чего выяснилось, что у него новый вариант коронавируса.

Общее число инфицированных COVID-19 в Италии также перевалило за 2 миллиона. За последние сутки вирус выявили у 8,937 человек, скончались 305. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса в стране стали 71,925 человек.

Власти Турции продолжают ужесточать ограничения в стране. Все прибывающие в Турцию из-за границы, теперь должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. С 28 декабря требование коснется тех, кто прилетает в страну, с 30 декабря — граждан, прибывающих наземным и морским транспортом.

По словам главы турецкого Минздрава Фахреттина Коджи, без справки, полученной не более чем за 72 часа до прибытия, в страну не пустят. Гражданам предоставят возможность пройти тестирование при въезде в Турцию, при выявлении коронавируса их поместят на карантин.

Новые меры предосторожности будут действовать до 1 марта 2021 года. Авиакомпания Turkish Airlines уже сообщила, что не будет пускать в самолеты пассажиров без отрицательного ПЦР-теста.

Власти Турции объяснили ужесточение правил распространением нового, более заразного штамма коронавируса.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 и появления более заразного штамма в стране ввели комендантский час и запретили музыку по ночам.

Власти Турции также запретили любые музыкальные мероприятия после 22:00, включая живые выступления и прослушивания записанной музыки. Мера будет действовать и в новогоднюю ночь — отелям и ресторанам при них запретили проводить развлекательные программы с ведущими и музыкантами, вечеринки, балы, шоу и гала-ужины.

По числу заразившихся коронавирусом Турция занимает седьмое место в мире, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии в стране зарегистрировали более 2,1 млн заболевших COVID-19, умерли свыше 19 тыс. человек.

В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1046 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Из них 1030 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию республики из-за границы. Отмечается, что число ежесуточно выявляемых зараженных вновь превысило 1000 после кратковременного снижения на выходных. Предполагается, что снижение заболеваемости связано с уменьшением количества тестов на выявление COVID-19, проводимых в выходные дни.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 58 725. Также за 28 декабря в республике скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекций — 40 человек. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 859 человек.

Коронавирус проник и в пенитенциарную систему Южной Кореи. Почти 800 человек заразились коронавирусом в центре предварительного заключения в восточной части Сеула, во вторник добавились 233 новых случая заражения, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 29 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 222143 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровели 206313 пациента выздоровели, скончались 2418.

В карантине к этому времени находятся 427 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 5624, в ковид-гостиницах – 1311.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и междугороднего транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры, все магазины, кроме продуктовых.

Определенные послабления в связи с новогодними праздниками правительство допустило для торговых центров и гостиниц, кроме расположенных на горных курортах стран, с 24 декабря по 3 января. При этом торговым объектам установлены жесткие правила – регулировать поток покупателей и работать с семи утра до семи вечера, а ресторанам при гостиницах обслуживать только постояльцев и не проводить развлекательных мероприятий.

По материалам мировых СМИ