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Певица Дестини Чукуньере (Мальта) выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме.

"Евровидение 2021": букмекеры в последний момент обновили прогнозы – кто фаворит

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Второй полуфинал отрицательно сказался на прогнозе букмекеров относительно представительницы России Манижи Сангин – с 10 места исполнительница песни Russian Woman сместилась на 15-е

ТБИЛИСИ, 22 мая – SPUTNIK. Британские букмекерские конторы, которые принимают ставки на победу в финале международного конкурса "Евровидения-2021", изменили прогнозы после второго полуфинала. 

Лучшего музыканта из 26 стран выберут 22 мая в Роттердаме: в финале участвуют по 10 исполнителей, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки шоу этого года.

Участница из Мальты, лидировавшая долгое время в качестве потенциальной победительницы конкурса, теперь, по прогнозам букмекеров, удостоится третьего места. Первое же место тотализаторы за несколько часов до финала отдают рок-группе Måneskin из Италии с песней Zitti E Buoni, данные представлены на портале EuroINvision.

При составлении рейтинга учитываются оценки 15 международных букмекерских контор.

Букмекеры прогнозируют, что за первое место итальянцы будут бороться с певицей из Франции Барбарой Прави, исполняющей композицию Voilà. По данным EuroINvision, она занимает вторую строчку рейтинга. 

Шансы на победу у фаворитов оцениваются практически одинаково – по 21% у итальянцев и француженки. 

 

У Дестини Чукуньере из Мальты с песней Je Me Casse после второго полуфинала – 18%.

Четвертую строчку занимает Gjon's Tears из Швейцарии, а пятую – Go_A из Украины. По оценке букмекеров, они могут выиграть "Евровидение-2021" с вероятностью в 9 и 8%.

В топ-10 войдут представители Швейцарии, Украины, Исландии, Литвы, Финляндии, Кипра и Португалии.

Российской певице Маниже букмекеры отдают 15 место. 

Российская певица Манижа, прошедшая в финал, может занять 15 строчку по итогам конкурса, считают букмекеры. До второго полуфинала исполнительнице песни Russian Woman пророчили 10 место. Шансы на победу Манижи в Евровидении-2021 аналитики оценивают всего в 1%.


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Темы:
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