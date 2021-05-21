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Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама.

Во сколько будет финал "Евровидения - 2021": расписание и участники

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD
Культура
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Евровидение 2021 (25)
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65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Финал песенного конкурса "Евровидение - 2021" пройдет в субботу, 22 мая, в 22:00 по московскому времени.

Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021. Шоу артистов в Роттердаме
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидение-2021. Шоу артистов в Роттердаме

В нем выступят 26 стран - по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки шоу этого года.

65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года.

Примечательно, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, не выступала. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям показали видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая. А за ходом голосования конкурсанты смотрели из номера отеля по телемосту.

Дело в том, что накануне стало известно, что у одного из музыкантов бэнда результат теста на COVID-19 оказался положительным. Коллектив уже находился в карантине, однако анализы не подтвердили болезнь у других ее членов.

Daoi & Gagnamagnio из Исландии выступают на сцене с песней «10 Years» во время второй репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме
© AFP / PATRICK VAN EMST
Daoi & Gagnamagnio из Исландии выступают на сцене с песней «10 Years» во время второй репетиции второго полуфинала конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме
Тем не менее, после консультаций с организатором конкурса - Европейским вещательным союзом (ЕВС) - группа решила отказаться от участия в выступлениях перед публикой.

Судя по оценковам аналитиков, фаворит шоу — итальянская группа Maneskin, поставить на их победу можно с коэффициентом 4.00. Также в числе главных фаворитов француженка Барбара Прави (коэффициент 4.33), Дестини Чукуньере из Мальты (4.33), швейцарский исполнитель Gjon’s Tears (8.00) и украинская электрофолк-группа Go_A (9.00).

Порядок выступлений в финале и песни конкурсантов
    1. Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"
    2. Албания - Анжела Перистери "Karma"
    3. Израиль - Эден Алене "Set Me Free"
    4. Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"
    5. Россия - Манижа "Russian Woman"
    6. Мальта - Дестини Чукуньере "Je Me Casse"
    7. Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"
    8. Сербия - Hurricane "Loco Loco"
    9. Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"
    10. Греция - Стефания "Last Dance"
    11. Швейцария - Gjon’s Tears "Tout l'Univers"
    12. Исландия - Daði & Gagnamagnið "10 Years"
    13. Испания - Блас Канто "Voy A Quedarme"
    14. Молдова - Наталья Гордиенко "SUGAR"
    15. Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"
    16. Финляндия - Blind Channel "Dark Side"
    17. Болгария - Victoria "Growing Up Is Getting Old"
    18. Литва - The Roop "Discoteque"
    19. Украина - Go_A "Шум"
    20. Франция - Барбара Прави "Voilà"
    21. Азербайджан - Самира Эфенди "Mata Hari"
    22. Норвегия - TIX "Fallen Angel"
    23. Швеция - Tusse "Voices"
    24. Нидерланды - Жангю Макрой "Birth Of A New Age"
    25. Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"
    26. Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"

Грузия

Торнике Кипиани, представлявший Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимал последнее место. Так и вышло - к сожалению, он не прошел в финал. Страна, к слову, не проходит в финал Евровидения уже четвертый год подряд.

Певец Торнике Кипиани (Грузия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
Певец Торнике Кипиани (Грузия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021"

Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.

Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.

Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.

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Евровидение 2021 (25)

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