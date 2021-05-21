Во сколько будет финал "Евровидения - 2021": расписание и участники

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Финал песенного конкурса "Евровидение - 2021" пройдет в субботу, 22 мая, в 22:00 по московскому времени.
В нем выступят 26 стран - по 10, выбранных в ходе двух полуфиналов, певцы из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, а также Нидерландов как страны-хозяйки шоу этого года.
65-й по счету конкурс песни "Евровидение" проходит в городе Роттердам (Нидерланды) благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года.
Примечательно, что во втором полуфинале группа Daði og Gagnamagnið, которая представляет Исландию, не выступала. Вместо живого выступления во втором полуфинале зрителям показали видео с репетиции коллектива, которое было снято 13 мая. А за ходом голосования конкурсанты смотрели из номера отеля по телемосту.
Дело в том, что накануне стало известно, что у одного из музыкантов бэнда результат теста на COVID-19 оказался положительным. Коллектив уже находился в карантине, однако анализы не подтвердили болезнь у других ее членов.
Судя по оценковам аналитиков, фаворит шоу — итальянская группа Maneskin, поставить на их победу можно с коэффициентом 4.00. Также в числе главных фаворитов француженка Барбара Прави (коэффициент 4.33), Дестини Чукуньере из Мальты (4.33), швейцарский исполнитель Gjon’s Tears (8.00) и украинская электрофолк-группа Go_A (9.00).
Порядок выступлений в финале и песни конкурсантов
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- Кипр - Элена Цагрину "El Diablo"
- Албания - Анжела Перистери "Karma"
- Израиль - Эден Алене "Set Me Free"
- Бельгия - Hooverphonic "The Wrong Place"
- Россия - Манижа "Russian Woman"
- Мальта - Дестини Чукуньере "Je Me Casse"
- Португалия - The Black Mamba "Love Is On My Side"
- Сербия - Hurricane "Loco Loco"
- Великобритания - Джеймс Ньюман "Embers"
- Греция - Стефания "Last Dance"
- Швейцария - Gjon’s Tears "Tout l'Univers"
- Исландия - Daði & Gagnamagnið "10 Years"
- Испания - Блас Канто "Voy A Quedarme"
- Молдова - Наталья Гордиенко "SUGAR"
- Германия - Jendrik "I Don't Feel Hate"
- Финляндия - Blind Channel "Dark Side"
- Болгария - Victoria "Growing Up Is Getting Old"
- Литва - The Roop "Discoteque"
- Украина - Go_A "Шум"
- Франция - Барбара Прави "Voilà"
- Азербайджан - Самира Эфенди "Mata Hari"
- Норвегия - TIX "Fallen Angel"
- Швеция - Tusse "Voices"
- Нидерланды - Жангю Макрой "Birth Of A New Age"
- Италия - Måneskin "Zitti E Buoni"
- Сан-Марино - Senhit "Adrenalina"
Грузия
Торнике Кипиани, представлявший Грузию на конкурсе, по прогнозам букмекеров, занимал последнее место. Так и вышло - к сожалению, он не прошел в финал. Страна, к слову, не проходит в финал Евровидения уже четвертый год подряд.
Англоязычную композицию написал сам Кипиани. Что касается аранжировки, то она была сделана в студии Bravo Records. В записи песни приняли участие Горийский девичий хор, исполнители Марико Лежава, Мариам Шенгелия и Алеко Бердзенишвили.
Клип на конкурсную песню, режиссером которого является Темо Квирквелия, снимался в нескольких локациях. Специально для клипа хореограф Мариам Алексидзе поставила танец, в клипе участвует и ее труппа. Что касается одежды, то эскиз костюма принадлежит дизайнеру Кети Чхиквадзе.
Торнике Кипиани с песней Take Me as I am должен был представить Грузию на конкурсе в 2020 году, но из-за пандемии мероприятие отменилось.
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