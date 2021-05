Грузины разучились петь? Почему стране так фатально не везет на Евровидении

Представитель Грузии Торнике Кипиани не смог очаровать сердца европейских зрителей и, к сожалению, не дошел до финала "Евровидения - 2021". И если бы только он...

Sputnik Грузия попытался выяснить – в чем причина череды неудач, что мы делаем не так и, главное, почему.

"Поставим жирную точку?.."

Выступление грузинского конкурсанта Евровидения в беседе с Sputnik Грузия прокомментировала проживающая в Англии педагог по вокалу, продюсер, член жюри международных вокальных конкурсов Юлиана Грин.

По словам эксперта, Грузии прежде всего нужно уяснить, что Евровидение - это конкурс песни, и не путать его с другими музыкальными конкурсами, где оцениваются вокальные данные исполнителя. Суть этого конкурса в том, чтобы песня, победившая в финале, стала международным хитом, отмечает Грин.

"А что такое хит? Это современное звучание, легко запоминающаяся мелодия, эффектная и оригинальная подача песни. Конкурсная песня Евровидения должна стать своей для Европы, для этой огромнейшей аудитории. Поэтому, выбирая конкурсные песни, нужно учитывать все эти критерии, чего почему-то не происходит в случае с Грузией. Полное непонимание критериев оценки песни, ее подачи и смысловой нагрузки, пение на надрыве, агрессия, политические намеки, зашкал драмы - все это уже не модно и порядком надоело европейской аудитории", - считает Юлиана.

Специалист также отмечает, что Грузии надо серьезно пересмотреть способ выбора конкурсантов для Евровидения, а лучше поручить это дело профессионалам.

"В Грузии много талантливых исполнителей, отличные голоса, хорошие композиторы, но, наверное, нужно менять тех, кто отвечает за отбор участников. Голосованию в грузинских конкурсах лично я не верю. Я не думаю, что это 100-процентный народный отбор. Может, даже этот народный отбор нужно исключить и дать право оценивать профессионалам. В корне нужно менять подход, менять песни, визуал, костюмы", - говорит Грин.

Эксперт вспоминает и прошлые выступления конкурсантов из Грузии, отмечая, что ни одна из песен не соответствовала стандартам конкурса. Кроме песни Ники Качарова, которая прошла в финал. Она, по словам Грин, была "ближе всех к Европе".

"Песня Keep the Faith Тамары Гачечиладзе мне тоже понравилась, но опять же - столько надрыва, столько ора... Не любят. Нужно больше позитива, нужно давать людям то, что они хотят услышать в песне. Если вы едете на Евровидение, давайте отвечать стандартам конкурса. А если нет, то вообще оставим эту идею - выступать Грузии на Евровидении, и поставим на этом жирную точку", - резюмирует Грин.

"Полмира в депрессии, а вы?" - реакции соцсетей

После выступления Торнике Кипиани взорвался и грузинский сегмент социальных сетей. Одна часть пользователей сошлась во мнении, что песня была хорошей, но однозначно не "садилась" в формат Евровидения. Другая - со вздохами вспомнила прошлогоднюю песню Кипиани Take Me As I Am, которая заручилась большей любовью слушателей, но не была услышана на сцене шоу из-за отмены конкурса в прошлом году в связи с пандемией.

"Сама песня хорошая, но не для Евровидения. И реальные способности голоса Торнике в этой песне не видны. Хотя в прошлогодней песне была видна вся его энергия. С ней бы мы точно достигли успеха", - пишет Мариам Манвелишвили.

"Извините, но может правда попробовать обратиться к другим продюсерам или дать каналу право выбора. Может, с другим взглядом что-то бы вышло", - думает Хатуна Беленчикова.

"Очень жаль! Песня правда была очень хорошей, текст пронзительный. Но она была не для Евровидения. Мы всегда допускаем эту ошибку. Надеюсь, хотя бы в будущем исправим", - пишет Саломе Какулия.

Были и более категоричные комментаторы, которые обвинили Грузию в том, что страна каждый год допускает одни и те же ошибки.

"Кого отправили, с какой песней отправили, тот результат и получили. Кто-то и правда ждал, что он пройдет в финал?! Это было ужасно!" - считает Хабелашвили Уча.

"В конце концов, мы уже должны понять, что Евровидение не любит печаль, переживания, безжизненные, растянутые песни. Это не касается Торнике, он очень хороший певец. Евровидению нужны мелодичные песни, хиты, поймите уже. Да и вообще сами люди устали от этой печали. Полмира в депрессии, а вы еще добавляете", - пишет Джордж Попи.

Когда все пошло не так?

Самые лучшие результаты Грузии на Евровидении были зафиксированы в 2010 и 2011 годах - тогда девятые места стране принесли Софо Нижарадзе и рок-группа Eldrine. Это максимум того, чего мы добились на этом конкурсе.

В разные годы в финал шоу попадали Софо Халваши (12-ое место), Диана Гурцкая (12-ое место), Софо Геловани и Нодико Татишвили (15-е место), Нина Сублатти (11-е место), Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz (20-е место).

Среди аутсайдеров, не дошедших до финала, были - Анри Джохадзе, Тамара Гачечиладзе, группа "Ириао", бэнд The Shin и Марико Эбралидзе, а также Ото Немсадзе. Продолжится ли череда неудач в будущем году или страна кардинально пересмотрит свой подход к популярному музыкальному конкурсу, остается только догадываться.

