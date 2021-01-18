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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров опроверг заявления о планах РФ присоединить Карабах

photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210118/250638571/Lavrov-oproverg-zayavleniya-o-planakh-RF-prisoedinit-Karabakh.html

Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать обеспечивать мир, стабильность и безопасность в этом регионе

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Министр иностранных дел России заявил, что у Москвы не было никаких намерений признать независимость Нагорного Карабаха и включить его в состав России.

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Лавров подчеркнул, что Россия готова помогать обеспечивать мир, стабильность и безопасность в этом регионе.

"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах в состав РФ, как я понимаю, независимость Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения, у нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами и в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.

Нагорный Карабах: разминирование Степанакерта продолжается - видео
© video: Ruptly
Нагорный Карабах: разминирование Степанакерта продолжается - видео

В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.



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