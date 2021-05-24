Длинная магнитная буря дойдет до Земли 25 мая - на Солнце зафиксирована серия вспышек

На Солнце произошел крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности - отголоски дойдут до Земли в ближайшие часы

ТБИЛИСИ, 24 мая - Sputnik. Ученые прогнозируют трехдневную магнитную бурю на Земле, отмечая резкий рост активности Солнца, сообщает РИА Новости со ссылкой на физической институт РАН.

"Заметный, а по некоторым оценкам, крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности регистрируется на нашей звезде в течение последних нескольких дней", — говорится в сообщении.

На этой неделе, 22 и 23 мая, произошло 17 вспышек, часть из них сопровождалась выбросами солнечного вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.

Первое соприкосновение выброшенных масс с Землей произойдет около 22:00 мск (23:00 тбс) 25 мая и сразу же вызовет первые возмущения магнитного поля, сообщают ученые.

Наиболее плотное ядро выброса достигнет нашей планеты около четырех утра 26 мая. На это время прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от трех до шести часов. В целом возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня 27 мая.

При этом амплитуда магнитных бурь будет незначительной, несмотря на достаточно большую продолжительность, считают ученые.

Как часто происходят магнитные бури

За свою 75-летнюю жизнь среднестатистический человек проживает в условиях умеренных и сильных бурь в общей сложности 2 250 бурь, или около 15 лет по совокупности.

Мощнейшей геомагнитной бурей за всю историю наблюдений была геомагнитная буря 1859 года, которую ученые называют «событие Кэррингтона».

Крупнейшая с 2019 года магнитная буря планетарного масштаба произошла совсем недавно - 12 мая, ее зафиксировала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.

Геомагнитные бури являются одним из важнейших элементов космической погоды и влияют на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушение связи, систем навигации космических кораблей, возникновения вихревых индукционных токов в трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. "Фактически Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар", — говорилось в сообщении пресс-службы института.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В мировом научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей, несмотря на то, что в ряде научных публикаций сообщалось, что такое влияние обнаружено.

Недавно миф о магнитных бурях и здоровье опровергал врач Александр Мясников. Он утверждал, что в болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни.

"Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз, виновато все что угодно, кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит", — добавил врач.

По его словам, люди списывают нежелание заниматься своим здоровьем на "бога, паразитов или на магнитное возмущение".

А доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории Физического института имени Лебедева РАН Серге Богачева считает, что часть людей могут ощущать влияние магнитных бурь.

"Есть метеочувствительные люди, которые утверждают, что на них действует возмущенная магнитосфера Земли", - сказал Богачев изданию "Ura.news".

По его словам, медицинские исследования показывают два пути влияния переменного магнитного поля: на центральную нервную систему и на характеристики плазмы крови.

"Однако если организм здоров, никакого влияния он не получит. Если уже есть проблемы, то фактор бурь добавит неприятностей", - пояснил ученый.

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