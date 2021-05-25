Лучше смотреть издалека – чем нежные ландыши опасны для людей

ТБИЛИСИ, 25 мая - Sputnik. Ландыши, которые своей нежностью привлекают людей, которые воспевают поэты и которым посвящаются песни, опасны и для людей, и для животных – все части этого прекрасного растения ядовиты.
Ландыши растут на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах, любят тенистые места и богатые хорошо увлажненные почвы. Они цветут 20-25 дней. А самая большая концентрация токсинов находится в ягодах.
Ландыш содержит сердечный гликозид – конваллятоксин, повышенная доза его может вызвать сбои в работе сердца, и даже привести к летальному исходу.
Нежный аромат цветов ландыша на самом деле может привести к головной боли – желательно регулярно проветривать помещение, если в нем в вазе стоят эти цветы.
Препараты, изготовленные из ландыша, используются как желчегонные средства, а также для лечения холецистита и снятия воспалительных процессов, возникающих в желчных протоках печени. Ландышевые капли используются для терапии сердечной недостаточности и слабом кровообращении. С помощью препаратов на основе ландыша лечат или облегчают течение многих заболеваний, но как и любое лекарство, они могут быть опасны в случае передозировки или применения без контроля врача.
Симптомы отравления ландышем и препаратами из ландыша:
- головокружение и головная боль;
- сильная тошнота, которая вскоре сменяется беспрерывной рвотой;
- сонливое состояние и общая слабость;
- снижение частоты сердечных сокращений (брадикардия), вплоть до остановки сердца;
- судороги;
- мерцание перед глазами;
- потеря сознания.
Берегите ландыш
Садовые сорта ландышей выведены уже давно, но на улицах чаще всего продаются лесные, те самые, которые из-за неконтролируемого и порой хищнического сбора оказались на грани исчезновения.
Это многолетние растения, но первый раз они зацветают только в семь лет, после этого цветут раз в два-три года, а срок жизни растения – 10-12 лет.
Период цветения ландыша довольно короткий и длится всего 15-20 дней. Время начала цветения зависит от температуры окружающей среды. Обычно ландыши начинают цвести весной в начале-середине мая и заканчивают цветение в середине июня.
Формирование ягод заканчивается к началу июля. Созревшие плоды могут держаться на растении очень долго. Они входят в рацион бурундуков и птиц, хотя для человека и многих животных все части ландыша являются весьма ядовитыми.
Почему "ландыш"?
Свое научное определение, заимствованное из латинского языка, растение получило благодаря трудам известного ботаника и зоолога Карла Линнея. Так как ранее этот цветок относили к роду Лилейные, ученый присвоил ему латинское название "Lilium convallium", которое в переводе звучит как "лилия, растущая в долине".
В словарь русского языка слово "ландыш" вошло в XVII столетии, единого мнения о его этимологии до сих пор нет. Одни ученые считают, что оно пришло из польского языка, в котором цветок называется "lanuszka" из-за сходства его вытянутых листьев с заостренной вершинкой с ушками пугливой лани. Другие связывают происхождение названия, составленного из двух слов "ладан" и "дышать", с великолепным запахом его ароматных цветов. Еще одна версия – что все дело в совершенно гладких листьях растения, и его определение – это измененное слово "гладыш".
Интересные факты
О ландышах существует множество мифов, сказок и преданий.
Одно из них объясняет, почему зеленые ягоды ландыша в конце лета становятся оранжевыми или красными. Цветок очень сильно горевал, оплакивая ушедшую весну – в конце лета его "сердце" не выдержало и из него хлынула кровь.
В мифах Древнего Рима упоминается история, однажды произошедшая с прекрасной богиней Дианой. Увлекшись преследованием дичи, она оказалась в незнакомом лесу. Фавны, живущие там, пытались поймать ее. От быстрого и долгого бега на теле богини появлялись ароматные капельки пота, которые, касаясь земли, сразу превращались в душистые цветы.
В одной из сказок братьев Гримм у Белоснежки рассыпалось ожерелье, когда она убегала от мачехи. Упавшие на траву бусины превратились в ароматные белоснежные соцветия ландыша. Эти цветочки гномы использовали как фонарики, а для веселых солнечных зайчиков в ночное время они служили укрытием.
У англичан есть своя история появления этого растения. Это капли крови святого Леонарда, покровителя лесов, полей и лугов, сразившегося со злобным драконом. Поэтому в Англии ландыши символизируют святость и непорочность.
С середины XVI столетия каждое воскресенье в самом начале весны французы празднуют День ландыша. Люди дарят друг другу небольшие настоящие или вышитые букетики, обмениваются сувенирами и открытками с изображением или символикой этих цветов.
А голландцы верят, что если в саду или в доме у новобрачных будут посажены ландыши, то их любовь не угаснет, а будет расцветать весной снова и снова.
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