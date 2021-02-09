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Капельница в палате

В Танзании 15 человек погибли от неизвестной болезни

© photo: Sputnik / Andrey Stanavov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20210209/250837546/V-Tanzanii-15-chelovek-pogibli-ot-neizvestnoy-bolezni.html

Пациенты в Танзании, инфицированные неизвестным вирусом, страдают от тошноты и рвоты кровью

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. По меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу в Танзании из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

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По словам представителей здравоохранения страны, пациенты жалуются на тошноту и рвоту кровью.

"Эта болезнь пока не широко распространена, вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу", – рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациенты, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

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Согласно записям в главном медицинском управлении Мбеи, аналогичные случаи фиксировались в регионе в 2018 году, когда несколько человек страдали от высокой температуры, расстройства желудка и рвоты кровью.



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