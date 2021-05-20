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Знаки зодиака, которые обязательно разбогатеют в 2021 году

© Sputnik / Maria Tsimintia
Общество
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Sputnik Грузия
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Конец текущего года будет ознаменован чуть ли не самой важнейшей звездной перестановкой за последние годы

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Белый Металлический Бык, покровитель 2021 года, ценит трудолюбие. Он настроен помочь тем, кто желает добиться успеха и разбогатеть. Повезет больше всего Овнам, Тельцам и Водолеям.

Для начала вы должны понять, конец текущего года будет ознаменован чуть ли не самой важнейшей звездной перестановкой за последние годы. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря 2021 года, завершится старая эра и начнется новая – эра Водолея.

Великое соединение Юпитера и Сатурна, когда две самых больших планеты будут так близко друг к другу – редчайшее астрологическое событие. Последний раз Сатурн и Юпитер соединялись в Водолее в марте 1226 года, почти 800 лет назад.

  • Овны. Это бесспорно самый трудоспособный знак зодиака. И в 2021 году настал их звездный час. Овны могут планировать любые бизнес-планы. Все сбудется. Особенно повезет тем, кто решится уйти с наемной работы, открыть свой бизнес и начать работать на себя.
  • Тельцы. В этом году тельцам будет везти, как и Овнам. То есть для того, чтобы шагнуть на более высокую финансовую ступеньку им не надо будет "пахать" как раньше. Да и ждать помощи от кого-то не стоит. Им помогут сами звезды. В 2021 году Тельцы всего добьются самостоятельно и особенно им будет везти летом. Это время года для тельцов будет особенно щедрым на прибыль.
  • Водолей. Финансовое состояние людей, рожденных под созвездием Водолея в этом году резко увеличится. Во-первых, они стоят на пороге новой эры Водолея; во-вторых, они смогут наконец понять, как реализовать собственные идеи. Мощнейшее покровительство звезд и интуиция помогут во всех начинаниях. И, дорогие Водолеи, начните уже достойно ценить свой труд.

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