Гороскоп на сегодня 20 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 20 мая, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от космоса круто изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп , из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнов 20 мая ждет неблагоприятный день - неудачное стечение обстоятельств или интриги недоброжелателей могут разрушить намеченные планы и результаты длительных усилий. Звезды советуют отказаться от новшеств, так как вероятны финансовые потери или неудачные покупки. Гороскоп рекомендует Овнам отдохнуть и обратить внимание на здоровье – общение с друзьями поможет сегодня знаку зодиака преодолеть трудности.

Телец

Космос 20 мая благоволит Тельцам – они смогут приступить к реализации своих давних замыслов и одним махом разобраться с немалым количеством отложенных дел. Тельцам для хорошего самочувствия лучше больше отдыхать и восстановить душевное спокойствие. Представители знака зодиака 20 мая могут провести приятный вечер в кругу родных и друзей. Благоприятно сегодня для любви - одиноких Тельцов ждет встреча с судьбой.

Близнецы

Близнецам 20 мая гороскоп рекомендует утроить усилия и умерить амбиции, чтобы достигнуть желаемого. Оптимизм и хорошее настроение помогут преодолеть все трудности. У Близнецов сегодня во второй половине дня откроется второе дыхание, и они смогут всем доказать, что невозможное возможно. Но гороскоп рекомендует Близнецам не перенапрягаться и внимательнее отнестись к своему здоровью – нужно больше времени проводить на свежем воздухе и отдыхать.

Рак

Раков 20 мая ждет удачный день для смены сферы деятельности и появления новых партнеров. Представители знака зодиака смогут сегодня проявить свои таланты и возможности, а также зарядить окружающих своим оптимизмом. В то же время, лучше отложить принятие важных решений на потом, ибо сегодня будет трудно сделать правильный выбор. Благоприятно сегодня и для любовных отношений. Не исключено новое интересное увлечение.

Лев

Гороскоп рекомендует Львам обратить внимание на новые деловые предложения. Жизненный потенциал Львов очень высок – благоприятно сегодня для творчества, разнообразных экспериментов и импровизаций. В то же время вероятны финансовые потери или неудачные покупки. На фоне напряженности возможны конфликты с окружающими людьми. Гороскоп рекомендует посвятить вечер физической активности и пешим прогулкам и свести к минимуму потребление спиртных напитков.

Дева

Гороскоп предостерегает Дев от финансовых потерь и эмоциональных срывов. Сконцентрироваться на решении ряда серьезных проблем сегодня помешает плохое настроение, что сыграет на руку его недоброжелателям. Звезды советуют Девам сохранять спокойствие и не идти на поводу у своих эмоций, ибо из-за неосторожных высказываний или легкомысленных действий они могут стать мишенью для нападок. Девы испытают яркие переживания, всплеск эмоций и чувств, что станет началом нового этапа в отношениях.

Весы

Звезды советуют Весам 20 мая не торопиться с принятием серьезных решений, ибо далеко не все окажутся правильными, а некоторые из них могут стать пагубными для бизнеса. Неблагоприятный день ожидает Весов и на личном фронте – возрастающее напряжение может спровоцировать нервные срывы и разногласия с партнерами. Одиноких Весов гороскоп предостерегает от романтических приключений и кардинальных решений в личной жизни - они могут иметь нежелательные последствия.

Скорпион

Космос 20 мая расположен к Скорпионам - благоприятный день ждет представителей знака зодиака сегодня для заключения сделок и контактов. В то же время, гороскоп предостерегает Скорпионов, что профессиональные отношения могут оказать негативное влияние на их личную жизнь, и советуют установить дистанцию между собой и коллегами по работе. Позаботиться знаку зодиака нужно о здоровье – уделить внимание пищеварительной системе и не позволять себе лишних калорий.

Стрелец

Сложный день ждет Стрельцов 20 мая – достигнуть задуманной цели они вероятно не смогут из-за неосторожных высказываний или стремления восстановить справедливость. Возможно ситуация вокруг Стрельцов изменится не в лучшую сторону. Больших неприятностей это не принесет, но нервы потреплет. Гороскоп советует Стрельцам, используя свое воображение и креативность превратить скучные обязанности в веселое времяпровождение.

Козерог

Козерогам не следует искать новых деловых партнеров и инвесторов - удача в любой момент может отвернуться от представителей знака зодиака. Неблагоприятно сегодня для новых знакомств и встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует Козерогам обуздать свои эмоции и направить их в другое русло, а не срываться на родных и коллегах, и тем самым избежать конфликтов. Козероги для улучшения ситуации должны восстановить равновесие между личной и профессиональной сферами, которое в последнее время пошатнулось.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям не принимать судьбоносных решений, ибо все попытки будут обречены на неудачу. Стремление Водолеев к экстравагантности повлечет за собой неприятности – знак зодиака рискует попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Водолеям не стоит ввязываться в авантюры, которые могут привести к финансовым потерям. Представителям знака зодиака нужно сегодня остерегаться людей, которые слишком настойчиво навязывают свою дружбу.

Рыбы

Рыбам 20 мая предстоит напряженный день – лучше не совершать необратимых поступков и принимать окончательных решений. Рыбам звезды советуют не идти на поводу у негативных эмоций, не поддаваться на провокации и уделить сегодня больше времени семье и друзьям, чтобы не спровоцировать конфликтные ситуации. Рыбам не следует нервничать, так как состояние души может негативно отразиться на здоровье знака зодиака.

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