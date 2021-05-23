Гороскоп на сегодня 24 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на понедельник, 24 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 24 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

Телец

Овнов 24 мая ждет удачный день – представители знака зодиака сегодня легко и просто смогут решать многие вопросы, начиная от мелких дел до принятия ответственных и важных решений. Гороскоп советуют Овнам уделить сегодня внимание своим родным – устроить совместный поход в кино или театр, а также преподнести подарки, о которых члены семьи давно мечтают. Одиноких Овнов ждут изменения в личной жизни.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Близнецы

Гороскоп сулит Тельцам 24 мая удачный день, но чтобы добиться успеха, нужно двигаться к поставленной цели планомерно и последовательно, сохраняя хладнокровие и готовность к компромиссам. Благоприятно сегодня и для активного отдыха на свежем воздухе, развлечений, общения с друзьями и приема гостей. Удача ждет этот знак зодиака и на любовном фронте.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Рак

Близнецам 24 мая удастся добиться поставленной цели – непреодолимое стремление к успеху принесет достойные результаты. Гороскоп рекомендует Близнецам в вопросах, касающихся финансовых вложений, взвесить все "за" и "против", чтобы избежать серьезных потерь. Благоприятно сегодня и для общения с представителями противоположного пола – одиноких Близнецов ждет романтическая встреча.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Лев

Ракам 24 мая гороскоп советует не проявлять активности в коммерческих делах – сегодня рекомендовано трезво оценить ситуацию и не гоняться за пустыми проектами. В жизни одиноких Раков появится любимый человек и наступит период романтических признаний. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не переедать и не увлекаться острыми блюдами сегодня, чтобы избежать гастрита.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Дева

Львам гороскоп советует 24 мая реализовать творческие планы - способствовать удачному ходу дел будет нестандартный подход представителей этого знака зодиака к ситуации. Стремление Львов к признанию может втянуть их в рискованные и сомнительные финансовые операции. Гороскоп рекомендует Львам хорошо обдумать свой каждый шаг, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

Весы

Космос обещает Девам 24 мая удачу – представители знака зодиака смогут сегодня привлечь к своим проектам новых спонсоров и найти дополнительный источник заработка. В то же время гороскоп советует Девам не обращать сегодня внимания на мелкие погрешности – главное сдать проект в срок, а потом уже отшлифовать его. Вечер Девам следует посвятить семье, чтобы не отдаляться от близких людей.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Скорпион

Весы 24 мая могут рассчитывать при решении проблем на помощь и поддержку близких людей. Но гороскоп рекомендует быть сдержаннее и не позволять себе резкости суждений и категоричности мнений. Вечер Весы могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через интернет лучше отказаться – велика вероятность, что товар окажется не таким, как его показали.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

Стрелец

По гороскопу Скорпионам 24 мая придется трудиться засучив рукава. Во второй половине дня самочувствие ухудшится, поэтому звезды советуют Скорпионам не конфликтовать с окружающими и не навязывать своих мыслей друзьям и коллегам. Возможны сегодня серьезные конфликты и с близкими. Гороскоп рекомендует Скорпионам прислушаться к советам, чтобы день прошел с наименьшими осложнениями.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Козерог

У Стрельцов 24 мая появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы – представители этого знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Возможно, личная жизнь Стрельцов удивительным образом переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в положении знака зодиака.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Водолей

Космос расположен к Козерогам 24 мая – представители знака зодиака смогут сегодня определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров и найти новый источник заработка. Для Козерогов самый эффективный способ поддерживать связь с другими людьми – расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. В противном случае Козероги будут чувствовать раздражение, что может спровоцировать конфликты, предупреждает гороскоп.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Рыбы

Водолеев 24 мая ждет сложный день – гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься только неотложными житейскими делами, так как вероятны конфликты в семье, ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают Водолеев от крупных расходов – по гороскопу сегодня не самый удачный день для заключения крупной сделки. В крайнем случае можно спросить совета у человека, которому знак зодиака доверяет.

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 24 мая сохранять спокойствие – не делать поспешных выводов и тем более отчаянных действий. Представителей знака зодиака сегодня ждут приятные знакомства – их общество будет приятно многим, что прибавит Рыбам уверенности в себе. Гороскоп советует знаку зодиака провести вечер в приятной дружеской компании. Одиноких Рыб ждут изменения в личной жизни.

Материал подготовлен на основе открытых источников