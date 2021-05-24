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Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

Гороскоп на сегодня 25 мая 2021 по знакам зодиака

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Темы:
Астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака (331)
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Каждому знаку зодиака звезды во вторник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на вторник, 25 мая, рассказывает, кого из знаков зодиака ждет карьерный рост, кого романтические приключения, кто сорвет крупный куш, кто отправится в путешествие, а кому предстоит решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 25 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

 

Овен
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Овен

Деловая активность и настырность Овнов поможет представителям знака зодиака преодолеть 25 мая препятствия и достигнуть высоких результатов. Гороскоп рекомендует Овнам сегодня отказаться от шумных застолий и вечеринок, и заниматься только самыми неотложными делами. Благоприятны 25 мая для представителей знака зодиака путешествия и прогулки, но посещать сегодня незнакомые места, гороскоп не советует.

 

Телец

 

Телец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Телец

Тельцов 25 мая ждет сложный день - гороскоп советует знаку зодиака составить предварительно список дел и строго его придерживаться, чтобы достичь желаемых результатов. Все проблемы Тельцов прямо или косвенно будут связаны с их бюджетом – всплывут старые долги, придется искать новые источники дохода или помогать родным и близким.

 

Близнецы

 

Близнецы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Близнецы

Близнецам космос 25 мая сулит удачный день. Представители этого знака зодиака смогут организовать бизнес-встречи для подписания контрактов и сделок, что создаст сегодня предпосылки для продвижения по служебной лестнице. Гороскоп рекомендует сегодня Близнецам проявлять инициативу и использовать все возможности для достижения цели. Благоприятно сегодня для прогулок и посещения культурных мероприятий – отдых в многолюдном месте принесет Близнецам удовлетворение.

 

Рак

 

Рак
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рак

Рака 25 мая ждет сложный день – гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранять спокойствие, так как вероятны душевное беспокойство и стрессы, а также обострение отношений в семье. Ракам следует позаботиться о своем здоровье. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака отложив дела хорошенько отдохнуть – пообщаться с близкими, поваляться в постели или посмотреть интересный фильм.

 

Лев

 

Лев
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Лев

Львам предстоит 25 мая проводить деловые и личные встречи и оформлять важные бумаги. Однако неблагоприятное расположение планет снизит результаты деловой активности. Несмотря на это, гороскоп знаку зодиака для достижения успеха рекомендует ни в коем случае не бросать начатое дело и целенаправленно двигаться вперед. Благоприятна сегодня финансовая картина – возможны денежные поступления.

 

Дева

 

Дева
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Дева

Девы 25 мая смогут реализовать свои планы и идеи – у знака зодиака появится возможность подняться по карьерной лестнице. Жизненный потенциал Дев сегодня высок, однако самочувствие может ухудшиться. В сложных ситуациях, чтобы найти правильное решение, гороскоп рекомендует прислушаться к интуиции, которая хорошо развита. Некоторые изменения возможны сегодня и в личной жизни.

 

Весы

 

Весы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Весы

Космос готовит Весам 25 мая испытания, в том числе и конфликты с влиятельными людьми и родными. Гороскоп советует Весам сдержать эмоции, отвлечься от неприятных мыслей и активными действиями вернуть расположение близких, уделить больше времени семье и друзьям. Вероятны незапланированные денежные траты, но гороскоп советует знаку зодиака не переусердствовать, чтобы не нанести серьезный ущерб бюджету.

 

Скорпион

 

Скорпион
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Скорпион

Благоприятно 25 мая для проведения встречи с деловыми с партнерами, которые помогут укрепить финансовое положение представителей этого знака зодиака и увеличить доходы. Залог успеха – упорство и трудолюбие. В тоже время, день ожидается напряженный – возможны аварии, несчастные случаи, плохое самочувствие, не исключены конфликты, поэтому гороскоп рекомендует избегать споров с окружающими и сохранять внешнее спокойствие.

 

Стрелец

 

Стрелец
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Стрелец

На карьере Стрельцов 25 мая благоприятно скажется умение прекрасно ладить с начальством. В тоже время, высокомерное отношение знака зодиака к людям, стоящим ниже него, может повлечь разногласия с коллегами или знакомыми. Любой незначительный поступок, совершенный Стрельцами сегодня, окажет значительное влияние на их дальнейшую жизнь. Гороскоп призывает Стрельцов сдержать эмоции и решить проблемы хладнокровно.

 

Козерог

 

Козерог
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Козерог

Звезды обещают 25 мая Козерогам, что умение контролировать ситуацию и последовательность в достижении цели помогут знаку зодиака удачно разрешить дело и улучшить материальное положение. Гороскоп советует Козерогам уделить себе время для отдыха и восстановления душевного спокойствия. Положительные эмоции знаку зодиака 25 мая подарят поход в гости и встреча с друзьями.

 

Водолей

 

Водолей
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Водолей

Водолеев 25 мая ждет благоприятный день для воплощения замыслов и подчинения страстей. Звезды советуют этому знаку зодиака воздержаться сегодня от ненужных контактов и активных действий во всех сферах деятельности, чтобы не растратить всю энергию. Гороскоп рекомендует также Водолеям избегать общения с людьми, которые постоянно провоцируют какие-то конфликты и всячески пытаются их втянуть в скандал.

 

Рыбы

 

Рыбы
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Рыбы

Рыбам 25 мая гороскоп рекомендует подвести итоги – освободиться от обременительных обязанностей и ненужных связей. Сегодня нужно разобраться с прежними делами и наметить план, хотя бы примерный, на будущее. В целом день для Рыб ожидается напряженный – ухудшится финансовое положение и возможны легкие ссоры с любым человеком, хотя видимых причин для них нет.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака (331)
Теги:
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