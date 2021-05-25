Гороскоп на сегодня 26 мая 2021 по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не oчень

Астрологический прогноз на среду, 26 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и обещает карьерный рост, финансовую удачу или счастливую семейную жизнь, а кому придется решать проблемы и преодолевать препятствия.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 26 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

© Sputnik / Konstantin Ivanov Овен

По гороскопу Овны 26 мая смогут достичь многого, если проявят активность и не будут поддаваться слабостям. Возможно представителям этого знака зодиака придется изменить свои первоначальные планы и взять на себя дополнительные обязанности. Звезды обещают Овну трудный день, но если они смогут достойно пройти череду испытаний, станут крепче морально и духовно.

Телец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Телец

Тельцов 26 мая космос наделит стремлением зарабатывать больше денег, хотя сегодняшний день знаку зодиака лучше посвятить духовному очищению и постижению истин. Эмоциональная впечатлительность Тельцов может стать причиной недопонимания с близкими людьми. Гороскоп советует знаку зодиака не пытаться решить все проблемы сразу и когда напряжение вырастет до предела, проявить больше сдержанности и не срывать злость на близких людях.

Близнецы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Близнецы

Близнецам 26 мая судьба готовит испытания – любое дело сегодня потребует от них гораздо больше усилий и времени, чем предполагалось. Представителей знака зодиака могут настигнуть нерешенные проблемы или отложенные дела, решение которых потребует много времени и средств. У Близнецов сегодня возможны конфликты с родными или людьми, от которых зависит их финансовое положение.

Рак

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рак

Раков 26 мая поглотит суета и рутина. Гороскоп сулит удачу знаку зодиака в финансовом плане и обещает, что скоро он сможет позволить себе многое из того, что ранее было недоступно. В жизни одиноких Раков появится любимый человек и наступит период романтических признаний. Гороскоп предупреждает представителей знака зодиака, чтобы не переедали и не увлекались острыми блюдами, в противном случае им не избежать гастрита.

Лев

© Sputnik / Konstantin Ivanov Лев

Звезды советуют Львам перенести сегодня заключение финансовых сделок на другой день, чтобы не стать жертвой мошенников. Львам следует обратить сегодня внимание на свое здоровье, чтобы избежать любого рецидива хронических заболеваний. Возможны изменения в личной жизни. Одинокие представители знака зодиака при весьма неожиданных обстоятельствах встретят своего партнера.

Дева

© Sputnik / Konstantin Ivanov Дева

По гороскопу Девам 26 мая нужно уладить старые дела, а к новым проектам приступить в более подходящее время. В погоне за деньгами и финансовым благополучием знаку зодиака не следует забывать о людях, которые их любят и должны занимать приоритетное место в их жизни. Гороскоп рекомендует Девам систематически делать утреннюю зарядку, так как организм нуждается в дополнительных движениях.

Весы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Весы

Космос 26 мая даст Весам шанс подняться по карьерной лестнице и улучшить свое материальное положение – деловая активность и уверенность в себе помогут знаку зодиака сегодня принять правильные решения. Однако, гороскоп не рекомендует Весам браться за дела, в которых они некомпетентны, и избегать экспериментов, чтобы не попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.

Скорпион

© Sputnik / Konstantin Ivanov Скорпион

По гороскопу Скорпионам 26 мая не стоит приступать к реализации трудоемких проектов – у знака зодиака может не хватить на них сил. Скорпионы, чтобы добиться успеха, должны нестандартно мыслить и творчески относиться даже к рутинным обязанностям. При таком подходе и работа будет доставлять им позитивные эмоции, и гораздо эффективнее будут решаться возникающие проблемы. Но демонстрировать свой характер Скорпионам звезды сегодня не советуют.

Стрелец

© Sputnik / Konstantin Ivanov Стрелец

Стрельцов 26 мая ожидает сложный день – осуществлению замыслов будет мешать неблагоприятное расположение планет. Гороскоп советуют Стрельцам обуздать сегодня свои чувства, чтобы избежать эмоционального перенапряжения, так как пылкость и впечатлительность знака зодиака может стать причиной конфликта с коллегами и знакомыми. От активных действий в личной жизни также лучше воздержаться.

Козерог

© Sputnik / Konstantin Ivanov Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о возможных опасностях и советуют знаку зодиака воздержаться от прогулок в одиночестве и длительных поездок. Гороскоп советует заняться интересным проектом, который Козероги постоянно откладывали, обещая в скором времени и поддержку планет. По гороскопу сегодня удачный день для заключения бизнес-сделок, договоров и долгосрочных контрактов.

Водолей

© Sputnik / Konstantin Ivanov Водолей

Космос дает сегодня Водолеям шанс реализовать свои амбиции и достичь поставленных целей. Ожидается и улучшение финансового положения. Гороскоп рекомендует представителям этого знака зодиака отказаться сегодня от крупных покупок и бурных застолий. Причиной плохого самочувствия может стать и переутомление, поэтому гороскоп рекомендует отдохнуть сегодня и провести вечер дома в кругу семьи и друзей.

Рыбы

© Sputnik / Konstantin Ivanov Рыбы

В целом Рыб ждет удачный день – звезды советуют провести его активно, заранее продумав все мероприятия. В тоже время рекомендуют слишком заметно не проявлять свои лидерские качества и на время отойти на второй план, чтобы не растерять друзей и близких. У одиноких Рыб есть отличный шанс встретить партнера, который разделяет его идеалы и окунуться с головой в бурный роман.

Материал подготовлен на основе открытых источников