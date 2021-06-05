Рэпер Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ

Под последней публикацией канала Муз-ТВ в соцсети Instagram пользователи пишут, что разочаровались в премии и называют ее худшей

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн устроил скандал на музыкальной премии Муз-ТВ из-за того, что в номинации "Певец года" победу одержал Александр Ревва в образе Артура Пирожкова.

Артист упрекнул организаторов в том, что награда в номинации "Певец года" досталась ведущему телеканала. Рэпер напомнил, что это зрительское голосование и предложил сидящим в зале поддержать своего кандидата аплодисментами. На что один из ведущих Дмитрий Нагиев сказал, что это не сельская дискотека.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 20 МАЯ 🦋 (@morgen_shtern)

Ксения Собчак – также ведущая премии – предложила Моргенштерну сдать тест на наркотики, заявив, что "судя по глазам", он может быть не совсем чист, однако рэпер проигнорировал предложение и потребовал вывести итоги голосования на экраны.

"Я пришел сюда не за тарелкой, я пришел за правдой. Правда написана на моей шее. <...> Муз-ТВ, вы говорите, что вы самая честная музыкальная премия. Почему ваш ведущий выигрывает номинацию? Если вы такие честные, покажите на экранах количество голосов. <...> Подавись своей тарелкой, вот моя награда", – заявил Моргенштерн и указал на свою девушку Дилару.

Стоит отметить, что под последней публикацией канала Муз-ТВ в соцсети Instagram пользователи пишут, что разочаровались в премии и называют ее худшей.

На саму премию артист приехал на инвалидной коляске, так как до этого находился в больнице из-за камней в почках.

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