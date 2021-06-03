"Моргенштерн – это гений" – Сергей Паук Троицкий

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий похвалил рэпера Моргенштерна в эфире радио "Комсомольская правда".
Лидер группы "Коррозия металла" не просто похвалил 23-летнего рэпера, но даже сравнил с Высоцким.
"Моргенштерн – это гений, как и Шнур, как и Высоцкий в своем направлении. Просто он утер нос всей этой идиотской рэп-культуре, всей этой попсе своей крутизной, мощью, блеском, талантом, огнем, вдохновением", – заявил Троицкий в эфире радио "Комсомольская правда".
Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, стал набирать популярность в 2017 году, когда завел блог #ИзиРеп. Именно он принес Алишеру первую настоящую популярность: там он разбирал треки популярных рэперов и показывал, насколько примитивны приемы, которые используются звездами этой индустрии.
В 2018 году свет увидел его альбом "До того как стал известным". Релиз сразу побил рекорд рэпера Lizer (28 000 репостов "ВКонтакте" за сутки), набрав за день больше 50 000 репостов в социальной сети. Исполнитель тут же запустил коллекцию своего мерча – худи, футболки и халаты, а позже еще и туалетную бумагу с собственным портретом.
Сейчас Моргенштерн – одна из самых известных музыкальных фигур в России, его треки моментально набирают миллионы прослушиваний.
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