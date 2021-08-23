https://sputnik-georgia.ru/20210823/Besstydnitsa-Rianna-pokazala-figuru-v-poluprozrachnom-plate-i-udivila-Set-252654454.html

Бесстыдница: Рианна показала фигуру в полупрозрачном платье и удивила Сеть

Бесстыдница: Рианна показала фигуру в полупрозрачном платье и удивила Сеть

Американская певица сверкнула своими достоинствами в откровенном наряде и спровоцировала обсуждения фанатов 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T18:06+0400

2021-08-23T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Певица Рианна заставила всех снова говорить о себе: звезда вышла в свет в полупрозрачном платье и показала все достоинства своей фигуры.В конце прошлой недели Рианна сходила поужинать в любимый ресторан в Лос-Анджелесе. Для выхода на променад певица выбрала очень открытый наряд, который надолго запомнился папарацци и фанатам.​Рианна вышла в свет откровенном, полупрозрачном платье: звезда продемонстрировала свой пышный бюст. Ри сияла в мини-платье из шелка с крайне глубоким декольте. Свой наряд звезда дополнила украшениями - ожерельем из бриллиантов и золотым браслетом.Компанию артистке составила ее семилетняя племянница Маджести. Девочка - любимица Рианны и постоянно гостит у тети, которая до сих пор не обзавелась потомством."Бесстыдница"; "Ох, Ри красотка"; "Так мило, с племяшкой"; "Ей пора накинуть что-то на плечи"; "Очень смело", - написали пользователи Твиттера.Читайте также: Официально: певица Рианна стала самой богатой артисткой в мире"Прозрачная" Рианна и "горячая" Ирина Шейк: непристойно откровенные наряды звезд - фотоРианна появилась в роскошных серьгах от Демны ГвасалияПапарацци застукали Рианну на новом свидании – подробности

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