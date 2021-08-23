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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Dopolnitelnye-pravila-bezopasnosti-protiv-COVID-19-vvodyat-banki-Gruzii-252655315.html
Дополнительные правила безопасности против COVID-19 вводят банки Грузии
Дополнительные правила безопасности против COVID-19 вводят банки Грузии
Более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию, для поддержки которой банки проводят стимулирующие... 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T20:42+0400
2021-08-24T16:43+0400
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
общество
грузия
грузинская экономика
новости
covid-19
ассоциация банков грузии
коронавирус covid-2019
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация банков Грузии как один из крупных работодателей берет на себя ответственность за создание безопасной рабочей среды и вместе с экспертами рассматривает введение дополнительных правил безопасности против распространения коронавируса.Как сказано в заявлении организации, речь идет о применении международной практики, которая подразумевает предъявления свидетельства о вакцинации или регулярное тестирование."Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Грузии, один из крупнейших финансовых секторов страны, который ежедневно работает на передовой и беспрепятственно предоставляет услуги своим клиентам, уделяет особое внимание поощрению процесса вакцинации и будет делать все возможное, чтобы защитить безопасность сотрудников", - говорится в заявлении.По состоянию на август, более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию.В банках был проведен ряд информационных и стимулирующих мероприятий в поддержку вакцинации.Кроме того, для безопасности сотрудников и посетителей во всех банковских филиалах строго соблюдаются требования, а также максимально поощряется использование удаленных сервисов.Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по мнению эпидемиологов является самой тяжелой. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор, в столице разбиты полевые госпитали. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.В стране за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году, общество , грузия, грузинская экономика , новости, covid-19, ассоциация банков грузии, коронавирус covid-2019

Дополнительные правила безопасности против COVID-19 вводят банки Грузии

20:42 23.08.2021 (обновлено: 16:43 24.08.2021)
1741
© Sputnik / Alexander ImedashviliБанковские услуги - терминал быстрой оплаты Либерти банк 365
Банковские услуги - терминал быстрой оплаты Либерти банк 365 - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию, для поддержки которой банки проводят стимулирующие мероприятия
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Ассоциация банков Грузии как один из крупных работодателей берет на себя ответственность за создание безопасной рабочей среды и вместе с экспертами рассматривает введение дополнительных правил безопасности против распространения коронавируса.
Как сказано в заявлении организации, речь идет о применении международной практики, которая подразумевает предъявления свидетельства о вакцинации или регулярное тестирование.
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"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Грузии, один из крупнейших финансовых секторов страны, который ежедневно работает на передовой и беспрепятственно предоставляет услуги своим клиентам, уделяет особое внимание поощрению процесса вакцинации и будет делать все возможное, чтобы защитить безопасность сотрудников", - говорится в заявлении.
По состоянию на август, более 50% занятых в банковском секторе Грузии уже вакцинированы или зарегистрированы на вакцинацию.
В банках был проведен ряд информационных и стимулирующих мероприятий в поддержку вакцинации.
Кроме того, для безопасности сотрудников и посетителей во всех банковских филиалах строго соблюдаются требования, а также максимально поощряется использование удаленных сервисов.
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Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по мнению эпидемиологов является самой тяжелой. Весной страна перенесла третью волну, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили те цифры, которые были во время второй волны. Перегружен госпитальный сектор, в столице разбиты полевые госпитали. Поэтому эпидемиологи призывают население не тянуть с вакцинацией, а скептикам взглянуть реальности в глаза и поскорее привиться.
По последним данным, в Грузии вакцину против коронавируса сделали 979 813 граждан, из них две полные дозы сделали 294 365.
В стране за последние сутки выявили 2 354 новых случая инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано более 517 тысяч случаев инфицирования, более 453 тысяч выздоровели, 6 831 скончался.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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