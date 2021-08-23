https://sputnik-georgia.ru/20210823/Seksi-bambina-Brezhneva-podraznila-fanatov-obnazhennym-video-252654394.html

"Секси бамбина": Брежнева подразнила фанатов "обнаженным" видео

"Секси бамбина": Брежнева подразнила фанатов "обнаженным" видео

Бывшая участница группы "ВИА Гра" показала, как важно оставаться красивой даже в душе, и произвела фурор в Сети 23.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-23T17:36+0400

2021-08-23T17:36+0400

2021-08-23T17:33+0400

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вера брежнева

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российская певица Вера Брежнева произвела фурор в Сети: звезда подразнила поклонников видеороликом, в котором снялась обнаженной.39-летняя Брежнева иногда вступает в диалог со своими подписчиками в Инстаграм, иногда шутит вместе с ними, иногда показывает трогательные семейные фото с мужем и дочками. Неизменно единственное: каждый пост звезды набирает просмотры, лайки и вызывает зависимость. И это доказывает новая публикация.Брежнева решила начать свой понедельник с водных процедур, а также зарядить фанатов хорошим настроением и позитивом на новую неделю. Певица поделилась горячим видео из душа.И хотя видео было снято со спины, звезда продемонстрировала и другие части своего тела. Несмотря на неглиже, певица позировала в украшениях.Подписчики оценили порыв звезды и попросили ее почаще делиться такими кадрами. "Обернитесь"; "Слишком горячая"; "Понедельник удался"; "Совершенная фигура"; "Вера, не щадишь"; "Секси бамбина", - прокомментировали фанаты. Читайте также:Тропикана-женщина: Брежнева в "невидимом" наряде с тату удивила СетьПикантная деталь в новом образе Брежневой свела фанатов с ума

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шоу-бизнес, новости, вера брежнева