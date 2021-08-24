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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210824/inspektsiya-truda-zakryla-21-restoran-v-gruzii-iz-za-narusheniya-ogranicheniy-258561831.html
Инспекция труда закрыла 21 ресторан в Грузии из-за нарушения ограничений
Инспекция труда закрыла 21 ресторан в Грузии из-за нарушения ограничений
Инспекция труда с 10 августа выдала 5 469 рекомендаций и вынесла более 10 тысяч предупреждений в связи с нарушением ограничений из-за коронавируса 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T19:36+0400
2021-08-24T20:33+0400
четвертая волна
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Инспекция труда закрыла из-за нарушений запретов с 10 по 24 августа 21 ресторан и банкетный зал, заявил глава инспекции Бека Перадзе на брифинге.В Грузии действует запрет на проведение массовых мероприятий более 10 человек, в том числе свадьбы, дни рождения и поминки."С 10 августа были оштрафованы 47 объектов, из которых 26 юридических и 21 физическое лицо. За повторное нарушение – проведение социального мероприятия, был закрыт 21 объект", - сказал Перадзе.При этом глава Инспекции труда отметил, что с 10 августа его служба выдала 5 469 рекомендаций и вынесла более 10 тысяч предупреждений.В то же время Перадзе анонсировал более строгие проверки ресторанов с 25 августа.Согласно новым ограничениям, все объекты питания с 25 августа имеют право работать после 22:00 только на доставку или на вынос.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210824/vlasti-gruzii-ogranichili-rabotu-restoranov-258216121.html
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ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Инспекция труда закрыла 21 ресторан в Грузии из-за нарушения ограничений

19:36 24.08.2021 (обновлено: 20:33 24.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузин кинто. Фигура тамады у входа в винный ресторан в старом городе
Грузин кинто. Фигура тамады у входа в винный ресторан в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Инспекция труда с 10 августа выдала 5 469 рекомендаций и вынесла более 10 тысяч предупреждений в связи с нарушением ограничений из-за коронавируса
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Инспекция труда закрыла из-за нарушений запретов с 10 по 24 августа 21 ресторан и банкетный зал, заявил глава инспекции Бека Перадзе на брифинге.
В Грузии действует запрет на проведение массовых мероприятий более 10 человек, в том числе свадьбы, дни рождения и поминки.
Кафе и рестораны ждут туристов. Туристические услуги и сервис - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
Власти Грузии ограничили работу ресторанов
14:09
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"С 10 августа были оштрафованы 47 объектов, из которых 26 юридических и 21 физическое лицо. За повторное нарушение – проведение социального мероприятия, был закрыт 21 объект", - сказал Перадзе.
При этом глава Инспекции труда отметил, что с 10 августа его служба выдала 5 469 рекомендаций и вынесла более 10 тысяч предупреждений.
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В то же время Перадзе анонсировал более строгие проверки ресторанов с 25 августа.
Согласно новым ограничениям, все объекты питания с 25 августа имеют право работать после 22:00 только на доставку или на вынос.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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