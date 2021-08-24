https://sputnik-georgia.ru/20210824/odin-iz-liderov-oppozitsii-zayavil-o-neobkhodimosti-perenosa-vyborov-v-gruzii-258467856.html

Один из лидеров оппозиции заявил о необходимости переноса выборов в Грузии

Один из лидеров оппозиции заявил о необходимости переноса выборов в Грузии

Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" предложил оппозиционным партиям и властям начать дискуссию по переносу местных выборов в стране 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T16:28+0400

2021-08-24T16:28+0400

2021-08-24T16:46+0400

четвертая волна

местные выборы в грузии 2017

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. В Грузии следует ужесточить коронавирусные ограничения и перенести намеченные на 2 октября выборы в органы местной власти, заявил лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.С учетом сложной эпидемиологической ситуации Народный защитник Нино Ломджария предложила политическим партиям перенести намеченные на 2 октября выборы. Она указала на то, что в стране может быть объявлено чрезвычайное положение, и напомнила, что в прошлом году после проведения выборов в парламент ситуация также ухудшилась."У нас в стране самая плохая ситуация по коронавирусу. К сожалению, этот вирус с каждым днем ​​убивает все больше и больше людей. Я считаю, что нашей общей национальной задачей сегодня должна быть борьба с коронавирусом и спасение человеческих жизней. Поэтому считаю и повторяю, что регуляции нужно ужесточить. Во-вторых, я действительно считаю, что мы должны начать дискуссию о переносе выборов", - сказал Вашадзе.По его словам, "Стратегия Агмашенебели" готова принять участие в этих дискуссиях."Перенос выборов на 2-3 недели ситуацию не изменит, и сегодня перед нами стоит гораздо более серьезная задача. Поэтому я обращаюсь к "Грузинской мечте", подумайте хорошенько, сегодня ответственность лежит на вас, потому что вы все еще у власти. Я также обращаюсь к оппозиционным партиям, позвольте нам всем взять на себя совместную ответственность за этот вопрос, не бойтесь выступать с инициативами, которые нужны народу. Наша общая задача - победить пандемию и спасти человеческие жизни", - сказал Вашадзе.Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая, по мнению эпидемиологов, является самой тяжелой. Госпитальный сектор страны перегружен, в столице разбиты полевые госпитали. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки в Грузии скончались 60 пациентов, а с начала пандемии – 6 891.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210824/Ombudsmen-Gruzii-somnevaetsya-v-tselesoobraznosti-vyborov-vo-vremya-pandemii-252656173.html

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Kto-pobedit-na-vyborakh-v-Gruzii-Mechta-obnarodovala-issledovanie-oppozitsiya-ne-252654708.html

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местные выборы в грузии 2017, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году