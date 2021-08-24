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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210824/oppozitsiya-boitsya-proigrat-pravyaschaya-partiya-otsenila-ideyu-perenesti-vybory-258568511.html
Оппозиция боится проиграть: правящая партия оценила идею перенести выборы
Оппозиция боится проиграть: правящая партия оценила идею перенести выборы
Народный защитник, а вслед за ней и оппозиция, просят перенести назначенные на 2 октября местные выборы из-за сложной эпидемиологической ситуации с... 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T23:39+0400
2021-08-25T00:00+0400
четвертая волна
местные выборы в грузии 2017
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Требование оппозиции отложить выборы - это страх перед проигрышем, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Народный защитник Грузии Нино Ломджария, а вслед за ней и оппозиция просят перенести назначенные на 2 октября выборы в органы местной власти на более поздний срок из-за увеличившихся случаев заражения коронавирусом в стране."Это выражение страха перед выборами. Мы помним такую же кампанию в прошлом году. Тогда тоже ее начала Нино Ломджария. Безусловно все это говорит о том, что "Национальное движение" (главный соперник "Грузинской мечты" на выборах – ред) очень боится приближающихся выборов" - сказал Кобахидзе.По его словам, оппозиционные партии устраивает перенос выборов для того, чтобы набраться сил.В "Нацдвижении" заявляют, что подчинятся только эпидемиологам."Мы уже подключились к предвыборному процессу. Должны выйти эпидемиологи и сказать свою позицию", - сказал лидер "Нацдвижения" Ника Мелия.Между тем замминистра здравоохранения Тамара Габуния уже заявила, что пока нет рекомендации отложить выборы, заявив что выборы и предвыборная кампания контролируемые процессы, а для страны опасны спонтанные и стихийные мероприятия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210824/Ombudsmen-Gruzii-somnevaetsya-v-tselesoobraznosti-vyborov-vo-vremya-pandemii-252656173.html
https://sputnik-georgia.ru/20210824/odin-iz-liderov-oppozitsii-zayavil-o-neobkhodimosti-perenosa-vyborov-v-gruzii-258467856.html
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местные выборы в грузии 2017

Оппозиция боится проиграть: правящая партия оценила идею перенести выборы

23:39 24.08.2021 (обновлено: 00:00 25.08.2021)
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© Sputnik / STRINGERИраклий Кобахидзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / STRINGER
Народный защитник, а вслед за ней и оппозиция, просят перенести назначенные на 2 октября местные выборы из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Требование оппозиции отложить выборы - это страх перед проигрышем, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария, а вслед за ней и оппозиция просят перенести назначенные на 2 октября выборы в органы местной власти на более поздний срок из-за увеличившихся случаев заражения коронавирусом в стране.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
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"Это выражение страха перед выборами. Мы помним такую же кампанию в прошлом году. Тогда тоже ее начала Нино Ломджария. Безусловно все это говорит о том, что "Национальное движение" (главный соперник "Грузинской мечты" на выборах – ред) очень боится приближающихся выборов" - сказал Кобахидзе.
По его словам, оппозиционные партии устраивает перенос выборов для того, чтобы набраться сил.

Я советую им смирится с поражением и готовится к выборам, которые принесут им мандаты в определенных районах.

Ираклий Кобахидзе
председатель партии "Грузинская мечта"
В "Нацдвижении" заявляют, что подчинятся только эпидемиологам.
Георгий Вашадзе в офисе Единого нацдвижения 17 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
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"Мы уже подключились к предвыборному процессу. Должны выйти эпидемиологи и сказать свою позицию", - сказал лидер "Нацдвижения" Ника Мелия.
Между тем замминистра здравоохранения Тамара Габуния уже заявила, что пока нет рекомендации отложить выборы, заявив что выборы и предвыборная кампания контролируемые процессы, а для страны опасны спонтанные и стихийные мероприятия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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