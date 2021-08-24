https://sputnik-georgia.ru/20210824/rossiyskaya-aktrisa-anna-chipovskaya-trogatelno-poproschalas-s-gruziey---foto-258223334.html
Российская актриса Анна Чиповская трогательно попрощалась с Грузией - фото
Российская актриса Анна Чиповская трогательно попрощалась с Грузией - фото
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская, которая находилась в Грузии на киносъемках, покинула страну, трогательно попрощавшись с ней в... 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T14:52+0400
2021-08-24T14:52+0400
2021-08-24T15:17+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258217407_0:0:2715:1528_1920x0_80_0_0_5453ffa5c7fed67730f1854d02e837d4.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская, которая находилась в Грузии на киносъемках, покинула страну, трогательно попрощавшись с ней в Instagram. Чиповская опубликовала в своем микроблоге черно-белое фото, на котором она изображена в облегающем платье. Из подписи становится понятно, что Чиповская уехала из Грузии: "Кто уезжал из Грузии, тот знает, почему грустная".Артистка приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе. В Instagram Чиповская написала, что работает над новой героиней. "Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская. Анна Чиповская - известная актриса театра и кино. На театральных подмостках ее можно увидеть во МХТе им. А. П. Чехова, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, Театре имени Вахтангова. Самые запоминающиеся роли Чиповской в кино - это картины "Дорогая Маша Березина", "Оттепель", "Чистое искусство", "Псих", "Кто-нибудь видел мою девчонку?"Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_KA
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/258217407_0:0:2715:2036_1920x0_80_0_0_28ed29402215bf0ef37bd8fa3c9084e2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шоу-бизнес
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская, которая находилась в Грузии на киносъемках, покинула страну, трогательно попрощавшись с ней в Instagram.
Чиповская опубликовала в своем микроблоге черно-белое фото, на котором она изображена в облегающем платье. Из подписи становится понятно, что Чиповская уехала из Грузии: "Кто уезжал из Грузии, тот знает, почему грустная".
Артистка приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе. В Instagram Чиповская написала, что работает над новой героиней.
"Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская.
Анна Чиповская - известная актриса театра и кино. На театральных подмостках ее можно увидеть во МХТе им. А. П. Чехова, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, Театре имени Вахтангова. Самые запоминающиеся роли Чиповской в кино - это картины "Дорогая Маша Березина", "Оттепель", "Чистое искусство", "Псих", "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Анна Чиповская снимается в кино в Грузии - фото
Клава Кока
отдыхает в Грузии и дразнит подписчиков откровенными фото
Все серьезно: папарацци поймали Аффлека за покупкой обручальных колец
в Тиффани