https://sputnik-georgia.ru/20210824/rossiyskaya-aktrisa-anna-chipovskaya-trogatelno-poproschalas-s-gruziey---foto-258223334.html

Российская актриса Анна Чиповская трогательно попрощалась с Грузией - фото

Российская актриса Анна Чиповская трогательно попрощалась с Грузией - фото

ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская, которая находилась в Грузии на киносъемках, покинула страну, трогательно попрощавшись с ней в... 24.08.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Российская актриса Анна Чиповская, которая находилась в Грузии на киносъемках, покинула страну, трогательно попрощавшись с ней в Instagram. Чиповская опубликовала в своем микроблоге черно-белое фото, на котором она изображена в облегающем платье. Из подписи становится понятно, что Чиповская уехала из Грузии: "Кто уезжал из Грузии, тот знает, почему грустная".Артистка приехала в Грузию на съемки фильма режиссера Дито Цинцадзе. В Instagram Чиповская написала, что работает над новой героиней. "Моя героиня Настя любит красный, курить и поездки на родину своего бойфренда. А вообще, мы снимаем ночами, поем, смотрим на горы и в глаза друг другу. Нас немного, но все влюблены в эту историю. И вот это кайф, друзья", - написала Чиповская. Анна Чиповская - известная актриса театра и кино. На театральных подмостках ее можно увидеть во МХТе им. А. П. Чехова, Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, Театре имени Вахтангова. Самые запоминающиеся роли Чиповской в кино - это картины "Дорогая Маша Березина", "Оттепель", "Чистое искусство", "Псих", "Кто-нибудь видел мою девчонку?"Читайте также:

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