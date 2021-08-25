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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/eks-vozlyublennyy-kurkovoy-pozdravil-ee-s-rozhdeniem-rebenka--258608165.html
Экс-возлюбленный Курковой поздравил ее с рождением ребенка
Экс-возлюбленный Курковой поздравил ее с рождением ребенка
В прошедшие выходные 41-летняя актриса рассекретила рождение своего ребенка и шокировала поклонников и коллег 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T17:17+0400
2021-08-25T17:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
равшана куркова
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Бывший избранник актрисы Равшаны Курковой поздравил ее с рождением первенца: Илья Бачурин поделился своим мнением о новости из жизни экс-возлюбленной. На выходных одна из самых скрытных актрис России - Куркова, отметила 41-й день рождения. В честь своего праздника звезда рассказала фанатам о том, что год назад стала мамой, и показала редкие снимки с маленьким сыном Гаспаром. Поклонники и коллеги были шокированы таким заявлением, но тут же поспешили поздравить Куркову. К общему ажиотажу присоединился и ее экс-возлюбленный Илья Бачурин. Продюсер пообщался с журналистом из Teleprogramma.pro и поделился своими мыслями насчет случившегося в жизни артистки. "Такие события всегда радость. Это жизнь во всем ее многообразии", - отметил Илья. Также экс-бойфренд Курковой заявил, что уже поздравил актрису с пополнением в семье. Бачурин и Куркова - одна из немногих пар шоу-бизнеса, которая сохранила добрые отношения после расставания. Отметим, что звезды встречались три года, но расстались в 2016-м году. Читайте также:
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равшана куркова

Экс-возлюбленный Курковой поздравил ее с рождением ребенка

17:17 25.08.2021 (обновлено: 17:23 25.08.2021)
241
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРавшана Куркова
Равшана Куркова - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
В прошедшие выходные 41-летняя актриса рассекретила рождение своего ребенка и шокировала поклонников и коллег
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Бывший избранник актрисы Равшаны Курковой поздравил ее с рождением первенца: Илья Бачурин поделился своим мнением о новости из жизни экс-возлюбленной.
На выходных одна из самых скрытных актрис России - Куркова, отметила 41-й день рождения. В честь своего праздника звезда рассказала фанатам о том, что год назад стала мамой, и показала редкие снимки с маленьким сыном Гаспаром.
Поклонники и коллеги были шокированы таким заявлением, но тут же поспешили поздравить Куркову. К общему ажиотажу присоединился и ее экс-возлюбленный Илья Бачурин.
Продюсер пообщался с журналистом из Teleprogramma.pro и поделился своими мыслями насчет случившегося в жизни артистки.
"Такие события всегда радость. Это жизнь во всем ее многообразии", - отметил Илья. Также экс-бойфренд Курковой заявил, что уже поздравил актрису с пополнением в семье.
Бачурин и Куркова - одна из немногих пар шоу-бизнеса, которая сохранила добрые отношения после расставания. Отметим, что звезды встречались три года, но расстались в 2016-м году.
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