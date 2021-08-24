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https://sputnik-georgia.ru/20210824/Svadba-Morgenshterna-skoro-Dilara-uzhe-vybiraet-plate-252653967.html
Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье
Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье
Поклонники в предвкушении главного события сезона - свадьбы эпатажного рэпера Моргенштерна со своей возлюбленной Диларой 24.08.2021, Sputnik Грузия
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новости
шоу-бизнес
моргенштерн
дилара зинатуллина
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары."Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".Читайте также:Из секс-бомбы в леди: невеста Моргенштерна сменила стиль и поразила Сет"Остановились в развитии": Моргенштерн высказался в адрес бойцов ММАМоргенштерн и Дилара зажгли на свадьбе"Нечто среднее между Моргенштерном и Руки вверх" – подписчики о новом треке Little Big
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новости, шоу-бизнес, моргенштерн, дилара зинатуллина

Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье

07:04 24.08.2021
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© photo: Morgen_Shtern / InstagramРэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
© photo: Morgen_Shtern / Instagram
Поклонники в предвкушении главного события сезона - свадьбы эпатажного рэпера Моргенштерна со своей возлюбленной Диларой
ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.
Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары.
"Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.
© photo: morgen_shtern / InstagramМоргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
Моргенштерн и Дилара
© photo: morgen_shtern / Instagram
Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.
Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".
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