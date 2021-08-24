https://sputnik-georgia.ru/20210824/Svadba-Morgenshterna-skoro-Dilara-uzhe-vybiraet-plate-252653967.html
Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье
Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье
Поклонники в предвкушении главного события сезона - свадьбы эпатажного рэпера Моргенштерна со своей возлюбленной Диларой 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T07:04+0400
2021-08-24T07:04+0400
2021-08-23T16:33+0400
новости
шоу-бизнес
моргенштерн
дилара зинатуллина
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300765_0:59:1500:908_1920x0_80_0_0_5029c83e8b2879b03092a8fc43d7a17d.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары."Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".Читайте также:Из секс-бомбы в леди: невеста Моргенштерна сменила стиль и поразила Сет"Остановились в развитии": Моргенштерн высказался в адрес бойцов ММАМоргенштерн и Дилара зажгли на свадьбе"Нечто среднее между Моргенштерном и Руки вверх" – подписчики о новом треке Little Big
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300765_0:12:1500:955_1920x0_80_0_0_5cdd6b6984acc4967cf0f9bfeb0754ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, шоу-бизнес, моргенштерн, дилара зинатуллина
Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье
Поклонники в предвкушении главного события сезона - свадьбы эпатажного рэпера Моргенштерна со своей возлюбленной Диларой
ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.
Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары.
"Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.
Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.
Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".
Из секс-бомбы в леди
: невеста Моргенштерна сменила стиль и поразила Сет
"Остановились в развитии
": Моргенштерн высказался в адрес бойцов ММА
Моргенштерн и Дилара зажгли на свадьбе
"Нечто среднее между Моргенштерном и Руки вверх
" – подписчики о новом треке Little Big