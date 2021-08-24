https://sputnik-georgia.ru/20210824/Svadba-Morgenshterna-skoro-Dilara-uzhe-vybiraet-plate-252653967.html

Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье

Свадьба Моргенштерна скоро? Дилара уже выбирает платье

Поклонники в предвкушении главного события сезона - свадьбы эпатажного рэпера Моргенштерна со своей возлюбленной Диларой 24.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-24T07:04+0400

2021-08-24T07:04+0400

2021-08-23T16:33+0400

новости

шоу-бизнес

моргенштерн

дилара зинатуллина

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300765_0:59:1500:908_1920x0_80_0_0_5029c83e8b2879b03092a8fc43d7a17d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 авг - Sputnik. Невеста популярного рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сказала подписчикам, что уже была на примерке свадебного платья.Девушка опубликовала видео сторис, где поделилась небольшой подробностью о событии, которое ждут поклонники пары."Добрый день! А я сегодня рано встала и уже сходила в зал, хвалите. Сейчас поеду на примерку перед свадьбой. Я волнуюсь", - написала Дилара.Деталей о свадьбе пока неизвестно, когда и где она будет - неясно. Ранее Моргенштерн лишь сказал, что торжество будет летом. Так как лето уже подходит к концу, поклонники ждут, что свадьба состоится совсем скоро.Моргенштерн и Дилара состоят в отношениях с 2017 года. А в этом году пара решила выйти на новый уровень. Предложение руки и сердца сначала сделала Дилара Моргенштерну, а потом и Моргенштерн, как истинный джентльмен, встал на одно колено и подарил девушке кольцо после съемок клипа "Nominalo".Читайте также:Из секс-бомбы в леди: невеста Моргенштерна сменила стиль и поразила Сет"Остановились в развитии": Моргенштерн высказался в адрес бойцов ММАМоргенштерн и Дилара зажгли на свадьбе"Нечто среднее между Моргенштерном и Руки вверх" – подписчики о новом треке Little Big

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, шоу-бизнес, моргенштерн, дилара зинатуллина