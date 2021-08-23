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Равшана Куркова впервые стала мамой и показала малыша
11:58 23.08.2021 (обновлено: 12:15 23.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой "Верность"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
40-летняя актриса шокировала фанатов самым неожиданным признанием и показала первые фотографии ребенка
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова шокировала Сеть: 40-летняя артистка призналась, что наконец-то стала мамой, и показала своего малыша.
Куркова никогда не скрывала подробности из личной жизни и часто выходила с бойфрендами в свет. Звезда была замужем за актером Артемом Ткаченко, а после долго встречалась с Ильей Бачуриным, но обе истории закончились разрывом. Но Равшана дождалась своего счастья, причем - в двукратном размере!
Актриса сделала неожиданное и откровенное признание: Куркова заявила, что стала мамой и долгое время скрывала сына от глаз общественности.
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Эксклюзивные кадры с малышом Гаспаром звезда опубликовала в свой 40-й день рождения.
"Это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный и счастливый", - написала Равшана и отметила, что ее сердце растет вместе с наследником.
По предположениям СМИ и канала "Антиглянец", ребенка родила суррогатная мама. У малыша есть отец - это возлюбленный Курковой и владелец боксерского клуба Сергей Амарян.
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