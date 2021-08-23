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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Ravshana-Kurkova-vpervye-stala-mamoy-i-pokazala-malysha-252649635.html
Равшана Куркова впервые стала мамой и показала малыша
Равшана Куркова впервые стала мамой и показала малыша
40-летняя актриса шокировала фанатов самым неожиданным признанием и показала первые фотографии ребенка 23.08.2021, Sputnik Грузия
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2021-08-23T12:15+0400
новости
шоу-бизнес
равшана куркова
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова шокировала Сеть: 40-летняя артистка призналась, что наконец-то стала мамой, и показала своего малыша.Куркова никогда не скрывала подробности из личной жизни и часто выходила с бойфрендами в свет. Звезда была замужем за актером Артемом Ткаченко, а после долго встречалась с Ильей Бачуриным, но обе истории закончились разрывом. Но Равшана дождалась своего счастья, причем - в двукратном размере!Актриса сделала неожиданное и откровенное признание: Куркова заявила, что стала мамой и долгое время скрывала сына от глаз общественности.Эксклюзивные кадры с малышом Гаспаром звезда опубликовала в свой 40-й день рождения."Это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный и счастливый", - написала Равшана и отметила, что ее сердце растет вместе с наследником.По предположениям СМИ и канала "Антиглянец", ребенка родила суррогатная мама. У малыша есть отец - это возлюбленный Курковой и владелец боксерского клуба Сергей Амарян.Читайте также: Равшана Куркова в клипе "Би-2" играет в любовьЧто делала Равшана Куркова в Грузии: фотоотчет от российской актрисыНа маму или папу: В Сети обсуждают, на кого похож ребенок Снигирь и Цыганова
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новости, шоу-бизнес, равшана куркова

Равшана Куркова впервые стала мамой и показала малыша

11:58 23.08.2021 (обновлено: 12:15 23.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Равшана Куркова перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой "Верность"
Актриса Равшана Куркова перед премьерой фильма режиссера Нигины Сайфуллаевой Верность - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
40-летняя актриса шокировала фанатов самым неожиданным признанием и показала первые фотографии ребенка
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Российская актриса Равшана Куркова шокировала Сеть: 40-летняя артистка призналась, что наконец-то стала мамой, и показала своего малыша.
Куркова никогда не скрывала подробности из личной жизни и часто выходила с бойфрендами в свет. Звезда была замужем за актером Артемом Ткаченко, а после долго встречалась с Ильей Бачуриным, но обе истории закончились разрывом. Но Равшана дождалась своего счастья, причем - в двукратном размере!
Актриса сделала неожиданное и откровенное признание: Куркова заявила, что стала мамой и долгое время скрывала сына от глаз общественности.
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Публикация от Ravshana Kurkova (@rav_shana)

Эксклюзивные кадры с малышом Гаспаром звезда опубликовала в свой 40-й день рождения.
"Это лучший год в моей жизни - самый важный, главный, долгожданный и счастливый", - написала Равшана и отметила, что ее сердце растет вместе с наследником.
По предположениям СМИ и канала "Антиглянец", ребенка родила суррогатная мама. У малыша есть отец - это возлюбленный Курковой и владелец боксерского клуба Сергей Амарян.
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