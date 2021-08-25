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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке за 13,5 миллиона рублей
Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке за 13,5 миллиона рублей
Рэпер выступил на частной вечеринке под Гвардейском в честь дня рождения владелицы сети магазинов декора и товаров 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T07:07+0400
2021-08-25T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке, за которую ему заплатили 13,5 миллиона рублей.Как сообщает портал Клопс, рэпер выступил на частной вечеринке под Гвардейском в честь дня рождения владелицы сети магазинов декора и товаров для дома Hommy Ольги Калашниковой. Присутствовало около 100 человек, возраст гостей — от 30 до 50 лет.В своем письме, которое зачитал рэпер, именинница объяснила, почему хотела видеть его на мероприятии. По ее словам, ей было важно увидеть артиста вживую, нежели просто послушать его в записи."У меня была причина его позвать. Мне важна была энергетика артиста, потому что образ на экране — это одно, а живой человек — это другое. У нас было более 100 приглашенных людей. Были те, кто говорил, что это круто, но были и скептически настроенные. По итогу его выступления даже они переметнулись. Это действительно очень талантливый и неординарный человек", — рассказала Калашникова.Моргенштерн выступал около часа. После мероприятия рэпер ни с кем не фотографировался, вышел и сел в машину, где его ждала невеста Дилара.Читайте также:
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моргенштерн, дилара зинатуллина

Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке за 13,5 миллиона рублей

07:07 25.08.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Рэпер выступил на частной вечеринке под Гвардейском в честь дня рождения владелицы сети магазинов декора и товаров
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке, за которую ему заплатили 13,5 миллиона рублей.
Как сообщает портал Клопс, рэпер выступил на частной вечеринке под Гвардейском в честь дня рождения владелицы сети магазинов декора и товаров для дома Hommy Ольги Калашниковой. Присутствовало около 100 человек, возраст гостей — от 30 до 50 лет.
"Я смотрел на это мероприятие со стороны. Я артист №1, но даже я себя так не люблю", — сказал рэпер со сцены.
В своем письме, которое зачитал рэпер, именинница объяснила, почему хотела видеть его на мероприятии. По ее словам, ей было важно увидеть артиста вживую, нежели просто послушать его в записи.
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) и Дилара
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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"У меня была причина его позвать. Мне важна была энергетика артиста, потому что образ на экране — это одно, а живой человек — это другое. У нас было более 100 приглашенных людей. Были те, кто говорил, что это круто, но были и скептически настроенные. По итогу его выступления даже они переметнулись. Это действительно очень талантливый и неординарный человек", — рассказала Калашникова.
Моргенштерн выступал около часа. После мероприятия рэпер ни с кем не фотографировался, вышел и сел в машину, где его ждала невеста Дилара.
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