https://sputnik-georgia.ru/20210825/morgenshtern-vystupil-na-zakrytoy-vecherinke-za-135-milliona-rubley-258536360.html

Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке за 13,5 миллиона рублей

Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке за 13,5 миллиона рублей

Рэпер выступил на частной вечеринке под Гвардейском в честь дня рождения владелицы сети магазинов декора и товаров 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T07:07+0400

2021-08-25T07:07+0400

2021-08-25T07:07+0400

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моргенштерн

дилара зинатуллина

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Популярный рэпер Моргенштерн выступил на закрытой вечеринке, за которую ему заплатили 13,5 миллиона рублей.Как сообщает портал Клопс, рэпер выступил на частной вечеринке под Гвардейском в честь дня рождения владелицы сети магазинов декора и товаров для дома Hommy Ольги Калашниковой. Присутствовало около 100 человек, возраст гостей — от 30 до 50 лет.В своем письме, которое зачитал рэпер, именинница объяснила, почему хотела видеть его на мероприятии. По ее словам, ей было важно увидеть артиста вживую, нежели просто послушать его в записи."У меня была причина его позвать. Мне важна была энергетика артиста, потому что образ на экране — это одно, а живой человек — это другое. У нас было более 100 приглашенных людей. Были те, кто говорил, что это круто, но были и скептически настроенные. По итогу его выступления даже они переметнулись. Это действительно очень талантливый и неординарный человек", — рассказала Калашникова.Моргенштерн выступал около часа. После мероприятия рэпер ни с кем не фотографировался, вышел и сел в машину, где его ждала невеста Дилара.Читайте также:

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моргенштерн, дилара зинатуллина