https://sputnik-georgia.ru/20210825/vdova-daneliya-raskryla-uzhasnye-detali-smerti-syna-rezhissera-258596373.html

Вдова Данелия раскрыла ужасные детали смерти сына режиссера

Вдова Данелия раскрыла ужасные детали смерти сына режиссера

В 1985 году в семье режиссера и сценариста Георгия Данелия произошла страшная трагедия - из жизни в возрасте 26 лет ушел его сын Николай 25.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-25T12:48+0400

2021-08-25T12:48+0400

2021-08-25T12:48+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

георгий данелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24479/28/244792871_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_ba472735a0c29c8a6d4e8d4cc78743ee.jpg

ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Вдова выдающегося кинорежиссера Георгия Данелия Галина рассказала о событиях 1985 года, когда в семье маэстро случилась страшная трагедия: из жизни при странных обстоятельствах ушел сын кинодеятеля Николай, рожденный во втором браке с актрисой Любовью Соколовой.Галина Ивановна откровенно рассказала, что на самом деле тогда произошло с пасынком. По словам вдовы мэтра, кончина наследника стала ударом для Данелия, но он не показывал тогда своих эмоций окружающим."Муж закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему, — вспомнила 77-летняя женщины в эфире канала "Россия 1". — Никто до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Николаем. Приехал друг Коли из Грузии, они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет. Это случилось в моей квартире, где жил Коля".Как вспоминает Галина, буквально за несколько минут до кончины Николай все же позвонил матери и попросил ее о помощи.При жизни, по словам вдовы Данелия, режиссер не проявлял инициативу в общении с детьми от прошлых браков (у режиссера также есть дочь Светлана от адвоката Ирины Гинзбург, — прим. Sputnik) и не торопился помогать им. Маэстро считал, что дети должны добиться успехов во всех сферах своим собственным трудом.Читайте также:

https://sputnik-georgia.ru/20210825/rezhisser-georgiy-daneliya-khudozhnik-kotoryy-ostanovil-vremya-258587265.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_KA

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

георгий данелия