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https://sputnik-georgia.ru/20210825/vdova-daneliya-raskryla-uzhasnye-detali-smerti-syna-rezhissera-258596373.html
Вдова Данелия раскрыла ужасные детали смерти сына режиссера
Вдова Данелия раскрыла ужасные детали смерти сына режиссера
В 1985 году в семье режиссера и сценариста Георгия Данелия произошла страшная трагедия - из жизни в возрасте 26 лет ушел его сын Николай 25.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-25T12:48+0400
2021-08-25T12:48+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
георгий данелия
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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Вдова выдающегося кинорежиссера Георгия Данелия Галина рассказала о событиях 1985 года, когда в семье маэстро случилась страшная трагедия: из жизни при странных обстоятельствах ушел сын кинодеятеля Николай, рожденный во втором браке с актрисой Любовью Соколовой.Галина Ивановна откровенно рассказала, что на самом деле тогда произошло с пасынком. По словам вдовы мэтра, кончина наследника стала ударом для Данелия, но он не показывал тогда своих эмоций окружающим."Муж закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему, — вспомнила 77-летняя женщины в эфире канала "Россия 1". — Никто до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Николаем. Приехал друг Коли из Грузии, они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет. Это случилось в моей квартире, где жил Коля".Как вспоминает Галина, буквально за несколько минут до кончины Николай все же позвонил матери и попросил ее о помощи.При жизни, по словам вдовы Данелия, режиссер не проявлял инициативу в общении с детьми от прошлых браков (у режиссера также есть дочь Светлана от адвоката Ирины Гинзбург, — прим. Sputnik) и не торопился помогать им. Маэстро считал, что дети должны добиться успехов во всех сферах своим собственным трудом.Читайте также:
https://sputnik-georgia.ru/20210825/rezhisser-georgiy-daneliya-khudozhnik-kotoryy-ostanovil-vremya-258587265.html
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Вдова Данелия раскрыла ужасные детали смерти сына режиссера

12:48 25.08.2021
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкრეჟისორი გიორგი დანელია და მისი მეუღლე გალინა იურკოვა-დანელია
რეჟისორი გიორგი დანელია და მისი მეუღლე გალინა იურკოვა-დანელია - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
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В 1985 году в семье режиссера и сценариста Георгия Данелия произошла страшная трагедия - из жизни в возрасте 26 лет ушел его сын Николай
ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Вдова выдающегося кинорежиссера Георгия Данелия Галина рассказала о событиях 1985 года, когда в семье маэстро случилась страшная трагедия: из жизни при странных обстоятельствах ушел сын кинодеятеля Николай, рожденный во втором браке с актрисой Любовью Соколовой.
Галина Ивановна откровенно рассказала, что на самом деле тогда произошло с пасынком. По словам вдовы мэтра, кончина наследника стала ударом для Данелия, но он не показывал тогда своих эмоций окружающим.
Кинорежиссер Георгий Данелия - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
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"Муж закрылся, с ним нельзя было говорить на эту тему, — вспомнила 77-летняя женщины в эфире канала "Россия 1". — Никто до сих пор не знает, что на самом деле произошло с Николаем. Приехал друг Коли из Грузии, они сдавали фильм в Госкино, вместе выпивали. Потом за компанию приняли какие-то таблеточки и погибли. Одному из них было 25, другому 26 лет. Это случилось в моей квартире, где жил Коля".
Как вспоминает Галина, буквально за несколько минут до кончины Николай все же позвонил матери и попросил ее о помощи.
"Любовь Соколова связалась со мной и стала спрашивать, где Коля. Она сказала, что он ей звонил и просил о помощи. Я ответила: "Не знаю, где он". А Коля сумел дотянуться до телефона и набрать номер матери, и все, у него упала трубка. Люди, которые занимались расследованием этого вопроса, сказали, что нам не стоит видеть того, что произошло в квартире. Все старались беречь психику Георгия Николаевича", — вспомнила Галина Ивановна.
При жизни, по словам вдовы Данелия, режиссер не проявлял инициативу в общении с детьми от прошлых браков (у режиссера также есть дочь Светлана от адвоката Ирины Гинзбург, — прим. Sputnik) и не торопился помогать им. Маэстро считал, что дети должны добиться успехов во всех сферах своим собственным трудом.
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