https://sputnik-georgia.ru/20210826/eto-luchshee-podtverzhdenie-partnerstva-mvf-pervym-poblagodaril-vlasti-gruzii-258677661.html

"Лучшее подтверждение партнерства" - МВФ первым поблагодарил власти Грузии

"Лучшее подтверждение партнерства" - МВФ первым поблагодарил власти Грузии

Страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане и членов их семей 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T18:50+0400

2021-08-26T18:50+0400

2021-08-26T19:44+0400

грузия

ираклий гарибашвили

мвф

афганские беженцы в грузии

афганистан

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Грузия своим решением принять эвакуированных сотрудников из Афганистана подтвердила сильное партнерство Грузии и МВФ, говорится в письме управляющего директора Международного валютного фона Кристалины Георгиевой премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.Правительство Грузии в четверг заявило, что страна примет и временно разместит на своей территории эвакуированных сотрудников миссий международных организаций в Афганистане и членов их семей."Обеспечением в Тбилиси нашим сотрудникам убежища и безопасной среды Грузия в этот период нужды сделала намного больше, чем просто помощь. Вне сомнений, что эти усилия были критически важны для эвакуации людей. Это было реальным подтверждением сильного партнерства Грузии и МВД", - написала Георгиева.При этом она отметила, что решение Грузии показывает, что партнерство с МВФ может принести реальную пользу людям."Международный валютный фонд высоко ценит это тесное сотрудничество и с нетерпением ждет продолжения в будущем этого сильного партнерства" - написала Георгиева.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/gruziya-primet-chast-bezhentsev-iz-afganistana--258652483.html

https://sputnik-georgia.ru/20210826/my-ne-mogli-otkazat--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-po-bezhentsam-iz-afganistana-258673436.html

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грузия, ираклий гарибашвили, мвф, афганские беженцы в грузии, афганистан