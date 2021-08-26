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Как Моргенштерн снимает свои клипы: пикантные подробности
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Дорогие автомобили, куча денег и девушки, девушки, девушки... Клипмейкер эпатажного рэпера рассказал, как Моргенштерн снимает клипы
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Белорусский клипмейкер Женя Семененко рассказал, как работал с рэпером Моргенштерном и о других подробностях на съемочной площадке.
По словам Семененко, главное, чтобы клип раскрывал артиста, чтобы он сочетался с треком. Сейчас клипы не оценивают по просмотрам, артисты делают так, как чувствуют, поскольку искренность ценится больше, считает клипмейкер.
"Сегодня клипы воспринимаются как продукт индустрии, то есть в этом нет ничего удивительного, трудно показать что-то новое. Как это обычно бывает: приходит артист с деньгами, ограниченным временем и конкретным запросом — мы делаем это круто, но раскрываем в этой вселенной историю артиста. А вот с помощью фильмов, одежды мы стараемся развивать собственную вселенную", - рассказал Женя порталу "Онлайнер".
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Что касается девушек в клипах, то иногда это фанатки, а иногда подруги артиста или модели, отметил Семененко. Клипмейкер вспомнил, как работал над клипом Алишера Моргенштерна с девушками. Тогда рэпер написал на своей странице, хочет ли кто-то засветиться в клипе.
"И желающих было настолько много — тысячи, тысячи людей, которые сыпались каждую секунду. Я цеплял случайные аккаунты и отдавал их дальше. А так обычно в клипах снимаются модели или подруги исполнителей", - говорит он.
Что касается отношений на площадке и интимных связей, то сам Семененко, по его словам, подобным не занимался, так как в отношениях и профессионально подходит к работе, но в случаях с другими артистами – бывало.
Интересна и тема "дорогого" реквизита в клипах. Как правило, деньги используются в клипе бутафорские. Автомобили также чаще всего арендуют.
"Помню, мы искали Mercedes McLaren. Нашли один в Питере, он был на летней резине, а на улице зима стояла. Но нам его привезли, хотя условия были максимально небезопасные, а через полгода Морген уже купил себе такую же модель, так он ему понравился", - вспоминает клипмейкер.
Известно, что свой первый автомобиль Mercedes McLaren Моргенштерн позже разыграл, и подарил подписчику, который победил.
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