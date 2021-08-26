https://sputnik-georgia.ru/20210826/kak-rastut-chuzhie-deti-brezhneva-pokazala-povzroslevshuyu-mladshuyu-doch-258624439.html

Как растут чужие дети: Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь

Как растут чужие дети: Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь

Звезда поделилась фотографией своей наследницы: юная Сара вернулась с каникул и шокировала маму своим повзрослевшим видом 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T12:58+0400

2021-08-26T12:58+0400

2021-08-26T12:58+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

константин меладзе

вера брежнева

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российско-украинская певица Вера Брежнева поделилась снимком младшей дочки Сары: повзрослевшая наследница звезды шокировала маму и поклонников. Последние годы Брежнева счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе, но вот общих наследников у пары нет. Но звезду это не расстраивает, ведь она часто видится с дочками от предыдущих избранников - старшей Соней и Сарой. Младшей дочке звезды недавно исполнилось 11 лет, и девочка растет настоящей красавицей. Не так давно в Instagram Брежневой появилась целая серия фото Сары: младшая дочь певицы недавно вернулась с летних каникул, и они с мамой поехали в кафе. На фото Сара сидит за столиком в черно-белом топе и стильном свитшоте. "Когда ребенок вернулся с каникул уже не ребенком", - подписала снимок Брежнева и пожаловалась на то, что не успевает следить за тем, как растут ее дети. Подписчики звезды уверены, что со временем Сара превратится в настоящую звезду, не уступающую в красоте знаменитой маме.Читайте также:

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константин меладзе, вера брежнева