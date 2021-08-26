https://sputnik-georgia.ru/20210826/doch-meladze-ekstrenno-gospitalizirovali-258623910.html

Дочь Меладзе экстренно госпитализировали

Дочь Меладзе экстренно госпитализировали

17-летняя дочь известного композитора не стала называть причинам, по которым ее экстренно госпитализировали 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T12:42+0400

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константин меладзе

вера брежнева

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Среднюю дочь композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе – Лию Меладзе, срочно госпитализировали.17-летняя девушка поделилась фотографиями в сторис Instagram из своей палаты, где она лежит на больничной койке. На фото видно, как к девушке подключено большое количество проводов и аппаратов, контролирующих ее состояние.Лия поблагодарила всех за поддержку, сказав, что самое страшное уже позади. Однако о причинах госпитализации девушка ничего не сказала."Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку", — написала Меладзе.Лия — это дочь Константина Меладзе от первого брака. Девочка родилась в 2004 году от Яны Сумм.Сейчас Константин Меладзе живет с Верой Брежневой. Пара обручилась в Италии в 2015 году. Влюбленные объединили себя узами брака в Форте-дей-Марми.Читайте также:

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константин меладзе, вера брежнева