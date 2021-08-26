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Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
17-летняя дочь известного композитора не стала называть причинам, по которым ее экстренно госпитализировали 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T12:42+0400
2021-08-26T12:42+0400
2021-08-26T12:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Среднюю дочь композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе – Лию Меладзе, срочно госпитализировали.17-летняя девушка поделилась фотографиями в сторис Instagram из своей палаты, где она лежит на больничной койке. На фото видно, как к девушке подключено большое количество проводов и аппаратов, контролирующих ее состояние.Лия поблагодарила всех за поддержку, сказав, что самое страшное уже позади. Однако о причинах госпитализации девушка ничего не сказала."Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку", — написала Меладзе.Лия — это дочь Константина Меладзе от первого брака. Девочка родилась в 2004 году от Яны Сумм.Сейчас Константин Меладзе живет с Верой Брежневой. Пара обручилась в Италии в 2015 году. Влюбленные объединили себя узами брака в Форте-дей-Марми.Читайте также:
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константин меладзе, вера брежнева
Дочь Меладзе экстренно госпитализировали
12:42 26.08.2021 (обновлено: 12:49 26.08.2021)
17-летняя дочь известного композитора не стала называть причинам, по которым ее экстренно госпитализировали
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Среднюю дочь композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе – Лию Меладзе, срочно госпитализировали.
17-летняя девушка поделилась фотографиями в сторис Instagram
из своей палаты, где она лежит на больничной койке. На фото видно, как к девушке подключено большое количество проводов и аппаратов, контролирующих ее состояние.
Лия поблагодарила всех за поддержку, сказав, что самое страшное уже позади. Однако о причинах госпитализации девушка ничего не сказала.
"Сейчас только поесть и посмотреть "Супербабушку", — написала Меладзе.
Лия — это дочь Константина Меладзе от первого брака. Девочка родилась в 2004 году от Яны Сумм.
Сейчас Константин Меладзе живет с Верой Брежневой. Пара обручилась в Италии в 2015 году. Влюбленные объединили себя узами брака в Форте-дей-Марми.
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