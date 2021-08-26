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Кендалл Дженнер снялась обнаженной и стала мемом
14:04 26.08.2021 (обновлено: 16:33 26.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАмериканская модель Кендалл Дженнер на красной дорожке в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Никаких эмоций, страсти, сексапила - просто нагота и худоба. В чем на этот раз обвиняют модель?
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для бренда Jacquemus, но пользователи не оценили работу модели, высмеяв ее в Сети.
На одном из фото, которое и "завирусилось" в Сети, она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Кендалл держится на зеленом тонком канате, а ее грудь прикрывает сумочка Le sac Ciuciu из новой коллекции.
Своей работой на фото Кендалл не удовлетворила пользователей, в комментариях под постом бренда подписчики пишут, что модель скучна.
"В Кендалл нет ничего, кроме худобы", "Я чуть не уснул, увидев это изображение. Скучно", "Давай, девочка, дай нам "ничего", - пишут недовольные комментаторы.
Но это не все, из-за своей необычной позы на снимке, модель стала и героиней мемов в Сети.
Kenny being dropped to the "Middle of Nowhere" castings pic.twitter.com/cUHBhG7kmP— Jiya (@somegirljiya) August 24, 2021
Где-то Кендалл висит на канате вертолета, где-то она едет в автобусе, держась за поручень, а некоторые просто взяли фото модели и стали приписывать забавные ситуации к нему, например "Я после первого урока на пилоне".
Кендалл Дженнер часто вызывает споры среди поклонников, иногда ее обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа.
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