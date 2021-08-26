https://sputnik-georgia.ru/20210826/kendall-dzhenner-snyalas-obnazhennoy-i-stala-memom-258634839.html

Кендалл Дженнер снялась обнаженной и стала мемом

Кендалл Дженнер снялась обнаженной и стала мемом

Никаких эмоций, страсти, сексапила - просто нагота и худоба. В чем на этот раз обвиняют модель? 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T14:04+0400

2021-08-26T14:04+0400

2021-08-26T16:33+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

кендалл дженнер

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24054/01/240540139_0:118:1382:895_1920x0_80_0_0_f055510c316b522a1e3e30cc9693e5ed.jpg

ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для бренда Jacquemus, но пользователи не оценили работу модели, высмеяв ее в Сети.На одном из фото, которое и "завирусилось" в Сети, она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Кендалл держится на зеленом тонком канате, а ее грудь прикрывает сумочка Le sac Ciuciu из новой коллекции.Своей работой на фото Кендалл не удовлетворила пользователей, в комментариях под постом бренда подписчики пишут, что модель скучна."В Кендалл нет ничего, кроме худобы", "Я чуть не уснул, увидев это изображение. Скучно", "Давай, девочка, дай нам "ничего", - пишут недовольные комментаторы.Но это не все, из-за своей необычной позы на снимке, модель стала и героиней мемов в Сети.Где-то Кендалл висит на канате вертолета, где-то она едет в автобусе, держась за поручень, а некоторые просто взяли фото модели и стали приписывать забавные ситуации к нему, например "Я после первого урока на пилоне".Кендалл Дженнер часто вызывает споры среди поклонников, иногда ее обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кендалл дженнер, зарубежные звезды