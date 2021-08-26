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Кендалл Дженнер снялась обнаженной и стала мемом
Кендалл Дженнер снялась обнаженной и стала мемом
Никаких эмоций, страсти, сексапила - просто нагота и худоба. В чем на этот раз обвиняют модель? 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T14:04+0400
2021-08-26T16:33+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кендалл дженнер
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для бренда Jacquemus, но пользователи не оценили работу модели, высмеяв ее в Сети.На одном из фото, которое и "завирусилось" в Сети, она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Кендалл держится на зеленом тонком канате, а ее грудь прикрывает сумочка Le sac Ciuciu из новой коллекции.Своей работой на фото Кендалл не удовлетворила пользователей, в комментариях под постом бренда подписчики пишут, что модель скучна."В Кендалл нет ничего, кроме худобы", "Я чуть не уснул, увидев это изображение. Скучно", "Давай, девочка, дай нам "ничего", - пишут недовольные комментаторы.Но это не все, из-за своей необычной позы на снимке, модель стала и героиней мемов в Сети.Где-то Кендалл висит на канате вертолета, где-то она едет в автобусе, держась за поручень, а некоторые просто взяли фото модели и стали приписывать забавные ситуации к нему, например "Я после первого урока на пилоне".Кендалл Дженнер часто вызывает споры среди поклонников, иногда ее обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа.Читайте также:
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кендалл дженнер, зарубежные звезды

Кендалл Дженнер снялась обнаженной и стала мемом

14:04 26.08.2021 (обновлено: 16:33 26.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАмериканская модель Кендалл Дженнер на красной дорожке в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Американская модель Кендалл Дженнер на красной дорожке в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Никаких эмоций, страсти, сексапила - просто нагота и худоба. В чем на этот раз обвиняют модель?
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Всемирно известная модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для бренда Jacquemus, но пользователи не оценили работу модели, высмеяв ее в Сети.
На одном из фото, которое и "завирусилось" в Сети, она позирует обнаженной в розовых гольфах и босоножках на небольшом каблуке. Кендалл держится на зеленом тонком канате, а ее грудь прикрывает сумочка Le sac Ciuciu из новой коллекции.
Своей работой на фото Кендалл не удовлетворила пользователей, в комментариях под постом бренда подписчики пишут, что модель скучна.
"В Кендалл нет ничего, кроме худобы", "Я чуть не уснул, увидев это изображение. Скучно", "Давай, девочка, дай нам "ничего", - пишут недовольные комментаторы.
Но это не все, из-за своей необычной позы на снимке, модель стала и героиней мемов в Сети.
Где-то Кендалл висит на канате вертолета, где-то она едет в автобусе, держась за поручень, а некоторые просто взяли фото модели и стали приписывать забавные ситуации к нему, например "Я после первого урока на пилоне".
Кендалл Дженнер часто вызывает споры среди поклонников, иногда ее обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа.
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