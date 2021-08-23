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https://sputnik-georgia.ru/20210823/Kayli-Dzhenner-i-Trevis-Skott-vnov-stanut-roditelyami-252653529.html
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вновь станут родителями
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вновь станут родителями
Эпическое воссоединение пары Дженнер-Скотт, и вот они, в прямом смысле, плоды любви - звездная чета принимает поздравления 23.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-23T16:23+0400
2021-08-23T15:57+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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кайли дженнер
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американская 24-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер и ее бойфренд, 29-летний музыкант Трэвис Скотт, вновь станут родителями - пара ждет второго ребенка, сообщают таблоиды.Впервые фанаты заподозрили звезду реалити-шоу в "интересном положении", когда та в своем Instagram стала выкладывать заранее заготовленные фотографии, которые отличались от актуальных снимков. Причем Кайли, заметая следы, специально выбирала такие фото, где виден плоский живот.Да и по словам трансгендерного отца Кайли Кейтлина Дженнера, в ближайшем будущем он ожидает еще одного внука. В итоге издание PageSix накануне опубликовало радостную новость о пополнении в звездном семействе.Сама Дженнер, к слову, не раз признавалась, что хочет родить брата или сестру для своей дочки Сторми, которой сейчас три года. Надо отметить, что свою первую беременность Дженнер пара так же тщательно скрывала от прессы — о том, что у влюбленных родилась дочь, общественности стало известно лишь после родов.В отношениях четы Кайли-Скотта было не все идеально. Влюбленные сошлись весной 2017 года, однако осенью 2019 года, когда их дочке было всего полтора года, звезды расстались.По слухам, причиной расставания стали постоянные измены Скотта. Информация о воссоединении молодых появилась буквально недавно.Читайте также:"Вы тоже видите это?": Кайли Дженнер заподозрили в беременностиВот это да! Кайли Дженнер сильно похудела и похвасталась новой фигурой"Явно что-то извлекли": Ким Кардашьян заподозрили в уменьшении ягодиц
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новости, шоу-бизнес, кайли дженнер

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вновь станут родителями

16:23 23.08.2021
673
© AFP / CRAIG BARRITTКайли Дженнер и Трэвис Скотт
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
© AFP / CRAIG BARRITT
Эпическое воссоединение пары Дженнер-Скотт, и вот они, в прямом смысле, плоды любви - звездная чета принимает поздравления
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Американская 24-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер и ее бойфренд, 29-летний музыкант Трэвис Скотт, вновь станут родителями - пара ждет второго ребенка, сообщают таблоиды.
Впервые фанаты заподозрили звезду реалити-шоу в "интересном положении", когда та в своем Instagram стала выкладывать заранее заготовленные фотографии, которые отличались от актуальных снимков. Причем Кайли, заметая следы, специально выбирала такие фото, где виден плоский живот.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Да и по словам трансгендерного отца Кайли Кейтлина Дженнера, в ближайшем будущем он ожидает еще одного внука. В итоге издание PageSix накануне опубликовало радостную новость о пополнении в звездном семействе.
Сама Дженнер, к слову, не раз признавалась, что хочет родить брата или сестру для своей дочки Сторми, которой сейчас три года. Надо отметить, что свою первую беременность Дженнер пара так же тщательно скрывала от прессы — о том, что у влюбленных родилась дочь, общественности стало известно лишь после родов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

В отношениях четы Кайли-Скотта было не все идеально. Влюбленные сошлись весной 2017 года, однако осенью 2019 года, когда их дочке было всего полтора года, звезды расстались.По слухам, причиной расставания стали постоянные измены Скотта. Информация о воссоединении молодых появилась буквально недавно.
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