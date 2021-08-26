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Отец Бритни Спирс заявил о зависимостях и психических проблемах поп-звезды
11:28 26.08.2021 (обновлено: 11:31 26.08.2021)
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© AP Photo / Tony AvelarБритни Спирс
© AP Photo / Tony Avelar
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Отец американской поп-дивы Бритни Спирс Джейми Спирс заявил, что его дочь страдает от нарушений, связанных с психическим здоровьем и другими зависимостями, сообщает Daily Mail.
В документах, поданных в суд Джейми, говорится, что публика хвалила бы его, если бы знала обо всех деталях личной жизни звезды. "Но общественность не знает всех фактов, она не имеет права их знать, поэтому для мистера Спирса не будет публичного искупления", — сказано в заявлении.
© AP Photo / Damian DovarganesБритни Спирс
Бритни Спирс
© AP Photo / Damian Dovarganes
В материалах дела также упоминается, что Джейми Спирс не контролировал никакой прием лекарств дочерью, в то время как Бритни утверждала, что ей дают сильнодействующие препараты, в том числе литий. По словам отца Спирс, все лечение проходило под контролем бывшего опекуна исполнительницы Джоди Монтгомери.
При этом Джейми Спирс признает, что Бритни могла чувствовать себя дискомфортно, однако все его действия, по его уверениям, были направлены исключительно на спасение дочери.
"Нет никаких сомнений в том, что опекунство спасло госпожу Спирс от катастрофы, поддержало ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитило репутацию и помогло восстановлению ее карьеры", — говорится в документах.
13 августа Джейми Спирс отказался от опекунства над дочерью. Он заявил, что готов сотрудничать с судом и новым адвокатом Бритни Спирс, дабы передать все права новому опекуну знаменитости.
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