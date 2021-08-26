https://sputnik-georgia.ru/20210826/tochno-malchik-nyusha-v-kroshechnom-kupalnike-pokazala-okruglivshiysya-zhivot--258623235.html

Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот

Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот

Подписчики в Instagram звезды не перестают восхищаться будущей мамой, а также снова и снова пророчат ей рождение сына 26.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-26T12:22+0400

2021-08-26T12:22+0400

2021-08-26T12:24+0400

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нюша

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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Нюша снова восхитила поклонников: беременная звезда показала ультрамодный крошечный купальник и спровоцировала пророчества о рождении сына. 31-летняя Анна Шурочкина не сразу раскрыла вторую беременность. Звезда выпустила клип, в котором появилась с округлившимся животом, а после этого стала демонстрировать снимки, подчеркивающие ее новое положение. В настоящее время артистка отдыхает на Кипре и часто делится фото в купальниках и красивых платьях. Вчера Нюша опубликовала в Instagram новый кадр: певица показала себя в купальнике черного цвета, который практически ничего не скрывал. Свой образ артистка разбавила очками и сандалиями на большой платформе. Певица повернулась боком к фотографу, чтобы продемонстрировать свой округлившийся живот. А в ответ получила очередное пророчество от подписчиков. Фанаты снова уверились, что звезда подарит мужу мальчика. "Настоящая дива"; "Прекрасная"; "Точно мальчишка в животе"; "Так расцвела, будет мальчик"; "Такой пупсик"; "Не могу насмотреться, чудесная мамочка", - написали в Сети. Читайте также:

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нюша