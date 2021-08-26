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https://sputnik-georgia.ru/20210826/tochno-malchik-nyusha-v-kroshechnom-kupalnike-pokazala-okruglivshiysya-zhivot--258623235.html
Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот
Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот
Подписчики в Instagram звезды не перестают восхищаться будущей мамой, а также снова и снова пророчат ей рождение сына 26.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-26T12:22+0400
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Нюша снова восхитила поклонников: беременная звезда показала ультрамодный крошечный купальник и спровоцировала пророчества о рождении сына. 31-летняя Анна Шурочкина не сразу раскрыла вторую беременность. Звезда выпустила клип, в котором появилась с округлившимся животом, а после этого стала демонстрировать снимки, подчеркивающие ее новое положение. В настоящее время артистка отдыхает на Кипре и часто делится фото в купальниках и красивых платьях. Вчера Нюша опубликовала в Instagram новый кадр: певица показала себя в купальнике черного цвета, который практически ничего не скрывал. Свой образ артистка разбавила очками и сандалиями на большой платформе. Певица повернулась боком к фотографу, чтобы продемонстрировать свой округлившийся живот. А в ответ получила очередное пророчество от подписчиков. Фанаты снова уверились, что звезда подарит мужу мальчика. "Настоящая дива"; "Прекрасная"; "Точно мальчишка в животе"; "Так расцвела, будет мальчик"; "Такой пупсик"; "Не могу насмотреться, чудесная мамочка", - написали в Сети. Читайте также:
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Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот

12:22 26.08.2021 (обновлено: 12:24 26.08.2021)
307
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Нюша . Pre-party премии "Жара Music Awards 2021"
Певица Нюша . Pre-party премии Жара Music Awards 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Подписчики в Instagram звезды не перестают восхищаться будущей мамой, а также снова и снова пророчат ей рождение сына
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Нюша снова восхитила поклонников: беременная звезда показала ультрамодный крошечный купальник и спровоцировала пророчества о рождении сына.
31-летняя Анна Шурочкина не сразу раскрыла вторую беременность. Звезда выпустила клип, в котором появилась с округлившимся животом, а после этого стала демонстрировать снимки, подчеркивающие ее новое положение.
В настоящее время артистка отдыхает на Кипре и часто делится фото в купальниках и красивых платьях. Вчера Нюша опубликовала в Instagram новый кадр: певица показала себя в купальнике черного цвета, который практически ничего не скрывал.
Свой образ артистка разбавила очками и сандалиями на большой платформе. Певица повернулась боком к фотографу, чтобы продемонстрировать свой округлившийся живот. А в ответ получила очередное пророчество от подписчиков. Фанаты снова уверились, что звезда подарит мужу мальчика.
"Настоящая дива"; "Прекрасная"; "Точно мальчишка в животе"; "Так расцвела, будет мальчик"; "Такой пупсик"; "Не могу насмотреться, чудесная мамочка", - написали в Сети.
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