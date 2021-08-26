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Точно мальчик! Нюша в крошечном купальнике показала округлившийся живот
12:22 26.08.2021 (обновлено: 12:24 26.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Нюша . Pre-party премии "Жара Music Awards 2021"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Подписчики в Instagram звезды не перестают восхищаться будущей мамой, а также снова и снова пророчат ей рождение сына
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Российская певица Нюша снова восхитила поклонников: беременная звезда показала ультрамодный крошечный купальник и спровоцировала пророчества о рождении сына.
31-летняя Анна Шурочкина не сразу раскрыла вторую беременность. Звезда выпустила клип, в котором появилась с округлившимся животом, а после этого стала демонстрировать снимки, подчеркивающие ее новое положение.
В настоящее время артистка отдыхает на Кипре и часто делится фото в купальниках и красивых платьях. Вчера Нюша опубликовала в Instagram новый кадр: певица показала себя в купальнике черного цвета, который практически ничего не скрывал.
Свой образ артистка разбавила очками и сандалиями на большой платформе. Певица повернулась боком к фотографу, чтобы продемонстрировать свой округлившийся живот. А в ответ получила очередное пророчество от подписчиков. Фанаты снова уверились, что звезда подарит мужу мальчика.
"Настоящая дива"; "Прекрасная"; "Точно мальчишка в животе"; "Так расцвела, будет мальчик"; "Такой пупсик"; "Не могу насмотреться, чудесная мамочка", - написали в Сети.
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