Байден готов направить дополнительные силы в Кабул

ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Американский президент Джо Байден заявил, что готов удовлетворить всяческие запросы военных касательно переброски дополнительных сил в Афганистан после терактов у аэропорта в Кабуле.При этом, по ранним заявлениям военных, численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточна для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных, пишет газета Wall Street Journal. Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаят Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация
Американский лидер пообещал исполнить любой запрос военных о дополнительных силах в Афганистане
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Американский президент Джо Байден заявил, что готов удовлетворить всяческие запросы военных касательно переброски дополнительных сил в Афганистан после терактов у аэропорта в Кабуле.
"Я довел до сведения военных, что, если им понадобятся дополнительные силы, я дам на это добро", - отметил Байден во время своего телеобращения к нации.
При этом, по ранним заявлениям военных, численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточна для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных, пишет газета Wall Street Journal.
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".
Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаят Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
Хотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
Хотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России и других странах террористическая организация