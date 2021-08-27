Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
В мире
https://sputnik-georgia.ru/20210827/bayden-gotov-napravit-dopolnitelnye-sily-v-kabul-258687490.html
Байден готов направить дополнительные силы в Кабул
Байден готов направить дополнительные силы в Кабул
Американский лидер пообещал исполнить любой запрос военных о дополнительных силах в Афганистане 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T07:30+0400
2021-08-27T08:42+0400
в мире
сша
джо байден
афганистан
кабул
взрыв в кабуле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258689348_0:426:2882:2047_1920x0_80_0_0_f65968c2d1c75602af17c0a14394d26e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Американский президент Джо Байден заявил, что готов удовлетворить всяческие запросы военных касательно переброски дополнительных сил в Афганистан после терактов у аэропорта в Кабуле.При этом, по ранним заявлениям военных, численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточна для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных, пишет газета Wall Street Journal. Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаят Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России и других странах террористическая организация
https://sputnik-georgia.ru/20210826/kogo-i-kak-prinimaet-gruziya-iz-afganistana---poyasneniya-ministra-258682317.html
сша
афганистан
кабул
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1b/258689348_325:377:2551:2047_1920x0_80_0_0_11208fa1b0c0b27894d4ff239f93bea9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, джо байден, афганистан, кабул, взрыв в кабуле

Байден готов направить дополнительные силы в Кабул

07:30 27.08.2021 (обновлено: 08:42 27.08.2021)
269
© AFP / DREW ANGERERДжо Байден
Джо Байден - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© AFP / DREW ANGERER
Американский лидер пообещал исполнить любой запрос военных о дополнительных силах в Афганистане
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. Американский президент Джо Байден заявил, что готов удовлетворить всяческие запросы военных касательно переброски дополнительных сил в Афганистан после терактов у аэропорта в Кабуле.
"Я довел до сведения военных, что, если им понадобятся дополнительные силы, я дам на это добро", - отметил Байден во время своего телеобращения к нации.
При этом, по ранним заявлениям военных, численность контингента, развернутого в аэропорту, достаточна для завершения эвакуации американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек - в результате теракта погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных, пишет газета Wall Street Journal.
Эвакуация беженцев из Афганистана, Кабул - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Кого и как принимает Грузия из Афганистана - пояснения министра
Вчера, 20:48
1552
Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.
СМИ со ссылкой на заявление ИГ* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта запрещенная в России группировка. США считают, что к атакам причастен "Вилаят Хорасан".
Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаят Хорасан". Он заверил, что ответственные за атаку будут найдены и наказаны.
Кабул под властью талибов* - фото из столицы Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulУже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы* - Sputnik Грузия
1/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
© AP Photo / Rahmat GulПредставители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
Представители Талибана* с оружием в руках заняли столицу Афганистана - Sputnik Грузия
2/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Представители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
© AP Photo / Rahmat GulМашины в городе проверяют патрули талибов*
Машины в городе проверяют патрули талибов* - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Машины в городе проверяют патрули талибов*
© AP Photo / Rahmat GulНо сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
Но сдача города Талибану* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Но сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
© AP Photo / Rahmat GulКак заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
Как заявляет Талибан*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время - Sputnik Грузия
5/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Как заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
© AP Photo / Rahmat GulПока что талибы* устанавливают свои порядки
Пока что талибы* устанавливают свои порядки - Sputnik Грузия
6/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Пока что талибы* устанавливают свои порядки
© AP Photo / Rahmat GulНа улицах города также присутствует бронетехника талибов*
На улицах города также присутствует бронетехника талибов* - Sputnik Грузия
7/12
© AP Photo / Rahmat Gul
На улицах города также присутствует бронетехника талибов*
© AP Photo / Rahmat GulМногих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
© AP Photo / Rahmat GulКак теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно - Sputnik Грузия
9/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
© AP Photo / Rahmat GulПосле захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры Талибана* объявили, что война в Афганистане окончена - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Rahmat Gul
После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
© AP Photo / Shekib RahmaniТем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные - Sputnik Грузия
11/12
© AP Photo / Shekib Rahmani
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
© AP Photo / Riccardo De LucaХотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
Хотя как только запахло жареным, еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей - Sputnik Грузия
12/12
© AP Photo / Riccardo De Luca
Хотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
1/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Уже несколько дней в Кабуле хозяйничают талибы*
2/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Представители "Талибана"* с оружием в руках заняли столицу Афганистана
3/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Машины в городе проверяют патрули талибов*
4/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Но сдача города "Талибану"* произошла фактически бескровно - президент Афганистана покинул страну, также за ее пределы кинулись и другие представители официальных властей
5/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Как заявляет "Талибан"*, форма управления Афганистаном прояснится в ближайшее время
6/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Пока что талибы* устанавливают свои порядки
7/12
© AP Photo / Rahmat Gul
На улицах города также присутствует бронетехника талибов*
8/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Многих в мире происходящее в Афганистане и в Кабуле повергло в шок
9/12
© AP Photo / Rahmat Gul
Как теперь будет жить эта страна и что предпримет международное сообщество? Пока неясно
10/12
© AP Photo / Rahmat Gul
После захвата Кабула и ключевых городов страны лидеры "Талибана"* объявили, что война в Афганистане окончена
11/12
© AP Photo / Shekib Rahmani
Тем временем поток желающих покинуть Кабул, кажется, только растет. Многие пытались покинуть Афганистан с помощью авиарейсов в другие страны. На время контроль над международным аэропортом в Кабуле взяли на себя американские военные
12/12
© AP Photo / Riccardo De Luca
Хотя как только "запахло жареным", еще в первый день взятия талибами* Кабула, страну успели покинуть многие дипломаты и представители иностранных организаций. Потом уже в аэропорт кинулись тысячи людей
В первой декаде августа талибы ("Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Запрещенная в России и других странах террористическая организация
000000
Архив
Новости
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
Аналитика
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:23ABBA возвращается? Легендарная группа выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
10:09Нападение на аэропорт в Кабуле: сотни раненых, десятки жертв - фото
10:08В Казахстане взорвался склад с боеприпасами – видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1288 GEL/$1
09:01Власти Грузии ожидают "беспрецедентный рост" экспорта сельхозпродукции
08:31Грузинское кино в Карловых Варах: на "Хрустальный глобус" претендуют три фильма
08:03Защита от COVID после "Спутника V": в Аргентине узнали подробности использования препарата
08:01БДИПЧ пришлет в Грузию 350 наблюдателей за местными выборами
07:43Взрывы в аэропорту Кабула: около 100 погибших, более 1300 ранены
07:30Байден готов направить дополнительные силы в Кабул
07:01Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука
00:23Еще один мощный взрыв прогремел вблизи аэропорта в Кабуле
ВчераКоронавирус в тюрьме – в пенитенциарном учреждении Гегути восемь инфицированных
ВчераЧто мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля
ВчераТребование ковид-карточки не является ущемлением прав человека - омбудсмен
ВчераРтвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
ВчераЗапасы препарата от COVID-19 Sinopharm заканчиваются в Грузии
ВчераФутбольный клуб "Торпедо" Кутаиси выставят на продажу во второй раз
ВчераМорпехи США погибли при терактах у аэропорта Кабула - эвакуация под угрозой?
ВчераВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирована в России