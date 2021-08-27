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Экспорт персиков из Грузии бьет рекорды

Экспорт персиков из Грузии бьет рекорды

Больше половины собранного урожая продукции - 18,9 тысячи тонн, вывезено в Россию, далее следуют Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонны) 27.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-27T17:31+0400

2021-08-27T17:31+0400

2021-08-27T17:31+0400

грузинская экономика

грузия

сельское хозяйство

персики

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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. С 1 мая Грузия экспортировала 28,7 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.По данным ведомства, объемы экспорта фруктов на 25% (5,7 тысячи тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 36% или на 6,9 миллиона долларов.Большую часть продукции, 18,9 тысячи тонн вывезли в Россию. На втором и третьем местах по количеству импорта грузинских персиков Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонна).Также в небольшом количестве песики и нектарины вывезли в Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Молдову, Польшу и Словению.В целях содействия реализации урожая персиков в течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна.За сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузинская экономика , грузия, сельское хозяйство, персики