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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/lotereya-dlya-vaktsinirovannykh-grazhdan-budet-razygrana-v-gruzii-258715034.html
Лотерея для вакцинированных граждан будет разыграна в Грузии
Лотерея для вакцинированных граждан будет разыграна в Грузии
У организаторов лотереи будет связь с базами центра по контролю заболеваний, чтобы все лица с одной или двумя дозами прививки были идентифицированы 27.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-27T20:01+0400
2021-08-27T20:05+0400
четвертая волна
вакцинация
коронавирус covid-19
пандемия
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. С целью поощрения вакцинированных граждан в Грузии для них будет разыграна лотерея, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Министерство финансов работает с компанией лотереи, и в начале сентября будет сделано соответствующее заявление."На предыдущем заседании совета был рассмотрен этот вопрос. Министерство финансов заявило, что заявление будет сделано 1 сентября о начале так называемой перманентной лотереи, чтобы люди были поощрены определенными денежными наградами. Составлена и схема", - заявил Гамкрелидзе.Как пояснил главный эпидемиолог Грузии, у организаторов лотереи будет связь с базами центра по контролю заболеваний, чтобы все лица с одной или двумя дозами прививки были идентифицированы.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210827/v-tbilisi-poyavilis-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-258702758.html
https://sputnik-georgia.ru/20210827/kogda-v-gruzii-poyavitsya-vaktsina-sinopharm-258703528.html
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вакцинация, коронавирус covid-19, пандемия, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Лотерея для вакцинированных граждан будет разыграна в Грузии

20:01 27.08.2021 (обновлено: 20:05 27.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliГосударственная лотерея Lotto Ge
Государственная лотерея Lotto Ge - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
У организаторов лотереи будет связь с базами центра по контролю заболеваний, чтобы все лица с одной или двумя дозами прививки были идентифицированы
ТБИЛИСИ, 27 авг — Sputnik. С целью поощрения вакцинированных граждан в Грузии для них будет разыграна лотерея, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Министерство финансов работает с компанией лотереи, и в начале сентября будет сделано соответствующее заявление.
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"На предыдущем заседании совета был рассмотрен этот вопрос. Министерство финансов заявило, что заявление будет сделано 1 сентября о начале так называемой перманентной лотереи, чтобы люди были поощрены определенными денежными наградами. Составлена и схема", - заявил Гамкрелидзе.
Как пояснил главный эпидемиолог Грузии, у организаторов лотереи будет связь с базами центра по контролю заболеваний, чтобы все лица с одной или двумя дозами прививки были идентифицированы.
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Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac. Впервые вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, однако из-за низкой обращаемости, власти страны были вынуждены расширить программу иммунизации. С 24 мая граждане Грузии могут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.
По последним данным, в Грузии провели 1 095 069 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 749 754 человека – это 26.3% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 345 315 человек – это 12.1% населения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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