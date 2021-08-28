https://sputnik-georgia.ru/20210828/aktrisa-diana-kryuger-vykhodit-zamuzh-za-normana-ridusa-258712029.html

Актриса Диана Крюгер выходит замуж за Нормана Ридуса?

Актриса Диана Крюгер выходит замуж за Нормана Ридуса?

45-летняя Диана Крюгер и 52-летний Норман Ридус решили связать себя узами брака спустя пяти лет отношений 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T10:01+0400

2021-08-28T10:01+0400

2021-08-28T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Актеры Диана Крюгер и Норман Ридус помолвлены, об этом сообщили People приближенные лица.Неудивительно - актеры уже давно вместе. 45-летняя Диана Крюгер и 52-летний Норман Ридус решили связать себя узами брака спустя пяти лет отношений.Для Крюгер этот брак станет вторым. Ее первым избранником был Гийом Кане, с которым они прожили пять лет. После у актрисы были длительные отношения с Джошуа Джексоном, с которым отношения также не удались, несмотря на то, что вместе были десять лет.Что касается Ридуса, то для него брак станет первым. Ранее он встречался с актрисой Хеленой Кристенсен, которая родила от него сына, но, спустя пять лет отношений, в 2003 году пара рассталась.Диана Крюгер и Норман Ридус познакомились на съемках "Неба" в 2015 году. В 2017 году актеры рассказали о своем романе, а спустя год у них родилась дочь Нова.Читайте также:

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