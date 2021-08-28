https://sputnik-georgia.ru/20210828/krasivaya-kak-mama-doch-moniki-belluchchi-voskhitila-poklonnikov-snimkom-bez-makiyazha-258702314.html

"Красивая, как мама": дочь Моники Беллуччи восхитила поклонников снимком без макияжа

"Красивая, как мама": дочь Моники Беллуччи восхитила поклонников снимком без макияжа

Юная девушка пошла по стопам звездной матери и выглядит просто сногсшибательно 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T12:02+0400

2021-08-28T12:02+0400

2021-08-28T12:02+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моника беллуччи

венсан кассель

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Кассель, удивила подписчиков своей натуральной красотой.Модель Дева Кассель чаще выкладывает фото в свой Instagram со съемок или при полном параде, а в этот раз порадовала подписчиков "натуральным" снимком.Поклонники в очередной раз восхитились природной красотой девушки и заметили ее сходство со звездной мамой. "Натуральная красота", "Очень, очень красивая, как мама", "Прекрасна, как всегда", "Сказочная", - пишут пользователи.16-летняя Дева Кассель пошла по стопам своих звездных родителей и не раз снималась для обложек глянцевых изданий. У Моники и Венсана также есть общая младшая дочь – 11 летняя Леони.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

моника беллуччи, венсан кассель