https://sputnik-georgia.ru/20210828/krasivaya-kak-mama-doch-moniki-belluchchi-voskhitila-poklonnikov-snimkom-bez-makiyazha-258702314.html
"Красивая, как мама": дочь Моники Беллуччи восхитила поклонников снимком без макияжа
"Красивая, как мама": дочь Моники Беллуччи восхитила поклонников снимком без макияжа
Юная девушка пошла по стопам звездной матери и выглядит просто сногсшибательно 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T12:02+0400
2021-08-28T12:02+0400
2021-08-28T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моника беллуччи
венсан кассель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252243194_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_b5b63a691770620795b6b4397337947d.jpg
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Кассель, удивила подписчиков своей натуральной красотой.Модель Дева Кассель чаще выкладывает фото в свой Instagram со съемок или при полном параде, а в этот раз порадовала подписчиков "натуральным" снимком.Поклонники в очередной раз восхитились природной красотой девушки и заметили ее сходство со звездной мамой. "Натуральная красота", "Очень, очень красивая, как мама", "Прекрасна, как всегда", "Сказочная", - пишут пользователи.16-летняя Дева Кассель пошла по стопам своих звездных родителей и не раз снималась для обложек глянцевых изданий. У Моники и Венсана также есть общая младшая дочь – 11 летняя Леони.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252243194_68:0:1191:842_1920x0_80_0_0_4b8310885b3af01b6a1b304d3bb4610b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
моника беллуччи, венсан кассель
"Красивая, как мама": дочь Моники Беллуччи восхитила поклонников снимком без макияжа
Юная девушка пошла по стопам звездной матери и выглядит просто сногсшибательно
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи – Дева Кассель, удивила подписчиков своей натуральной красотой.
Модель Дева Кассель чаще выкладывает фото в свой Instagram со съемок или при полном параде, а в этот раз порадовала подписчиков "натуральным" снимком.
Поклонники в очередной раз восхитились природной красотой девушки и заметили ее сходство со звездной мамой. "Натуральная красота", "Очень, очень красивая, как мама", "Прекрасна, как всегда", "Сказочная", - пишут пользователи.
16-летняя Дева Кассель пошла по стопам своих звездных родителей и не раз снималась для обложек глянцевых изданий. У Моники и Венсана также есть общая младшая дочь – 11 летняя Леони.
Это любовь
: Тина Кунаки опубликовала новые фото с Касселем в честь годовщины свадьбы
Далеко до мамы
: дочь Моники Беллуччи раскритиковали в Сети за фотосессию
Грузинское кино в Карловых Варах
: на "Хрустальный глобус" претендуют три фильма