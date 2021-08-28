https://sputnik-georgia.ru/20210828/v-seti-poyavilsya-treyler-filma-spenser-o-printsesse-diane-s-kristen-styuart---video-258700565.html

В Сети появился трейлер фильма "Спенсер" о принцессе Диане с Кристен Стюарт - видео

В Сети появился трейлер фильма "Спенсер" о принцессе Диане с Кристен Стюарт - видео

Игра Кристен Стюарт уже впечатлила режиссера - актрисе пророчат заветную статуэтку "Оскар" 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T11:01+0400

2021-08-28T11:01+0400

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принцесса диана

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. В Сети появился первый трейлер фильма "Спенсер" Пабло Ларраина, где в главной роли принцессы Дианы предстала Кристен Стюарт.Действие фильма разворачивается в 1991-м. Картина посвящена разводу принцессы Дианы и принца Чарльза, который стал настоящим ударом для всей британской монархии. Ведь вскоре после разрыва леди Ди раскрыла некоторые тайны дворца, о которых молчали.Перевоплощение 31-летней Кристен Стюарт в принцессу Диану критики уже оценили, пророча ей номинацию "Оскар" за роль. К слову, сам Пабло Ларраина назвал американскую звезду одной из величайших актрис современности.Зрители трейлера также остались довольны игрой Кристен, отмечая, что довольны в целом атмосферой фильма."Она неплохо справилась с этим. Язык тела и манеры, даже внешность Дианы", "Боже, они действительно сотворили чудо, это выглядит идеально во всех смыслах", "У Стюарт есть актерский потенциал, ей просто нужен был хороший режиссер. Пабло спешит на помощь!" - пишут пользователи.Помимо Стюарт, в фильме снялись Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс, Эми Мэнсон и другие звезды кино. Впервые фильм покажут на Венецианском кинофестивале 3 сентября.Читайте также:

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принцесса диана