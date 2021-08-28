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В Сети появился трейлер фильма "Спенсер" о принцессе Диане с Кристен Стюарт - видео
11:01 28.08.2021 (обновлено: 11:03 28.08.2021)
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© AP Photo / Andy KropaКристен Стюарт
© AP Photo / Andy Kropa
Игра Кристен Стюарт уже впечатлила режиссера - актрисе пророчат заветную статуэтку "Оскар"
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. В Сети появился первый трейлер фильма "Спенсер" Пабло Ларраина, где в главной роли принцессы Дианы предстала Кристен Стюарт.
Действие фильма разворачивается в 1991-м. Картина посвящена разводу принцессы Дианы и принца Чарльза, который стал настоящим ударом для всей британской монархии. Ведь вскоре после разрыва леди Ди раскрыла некоторые тайны дворца, о которых молчали.
Перевоплощение 31-летней Кристен Стюарт в принцессу Диану критики уже оценили, пророча ей номинацию "Оскар" за роль. К слову, сам Пабло Ларраина назвал американскую звезду одной из величайших актрис современности.
"Кристен может быть любой: очень загадочной и очень нежной и, в конечном счете, очень сильной, что нам и было нужно. Сочетание всего этого и заставило меня подумать о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подошла к своему персонажу, было прекрасно. Я думаю, она собирается сделать что-то потрясающее и захватывающее одновременно", - сказал режиссер.
Зрители трейлера также остались довольны игрой Кристен, отмечая, что довольны в целом атмосферой фильма.
"Она неплохо справилась с этим. Язык тела и манеры, даже внешность Дианы", "Боже, они действительно сотворили чудо, это выглядит идеально во всех смыслах", "У Стюарт есть актерский потенциал, ей просто нужен был хороший режиссер. Пабло спешит на помощь!" - пишут пользователи.
Помимо Стюарт, в фильме снялись Джек Фартинг, Шон Харрис, Салли Хокинс, Эми Мэнсон и другие звезды кино. Впервые фильм покажут на Венецианском кинофестивале 3 сентября.
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