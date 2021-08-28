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https://sputnik-georgia.ru/20210828/zoi-kravits-ofitsialno-razvelas-i-vse-chasche-vstrechaetsya-s-chenningom-tatumom-258703349.html
Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается с Ченнингом Татумом
Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается с Ченнингом Татумом
Поклонники с нетерпением ждут опровержения или подтверждения слухов о романе актеров 28.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-28T14:04+0400
2021-08-28T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зои кравиц
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц официально развелась с мужем Карлом Глусманом и проводит больше времени с Ченнингом Татумом.Кравиц была в браке около полутора лет, бракоразводный процесс начался в декабре 2020 года. И лишь сейчас суд официально подписал разрешение о разрыве пары.Новость об официальном разводе появилась на фоне слухов о романе Зои Кравиц с Ченнингом Татумом. Актеры познакомились на съемках Pussy Island, где Кравиц впервые выступила в качества режиссера.Интересно, что с середины августа коллег часто замечают вместе, и деловыми эти встречи назвать трудно.Сначала их увидели на велопрогулке по Нью-Йорку, на следующий день Ченнинг снова катал Зои на своем велосипеде, а в минувший понедельник актеры были замечены на выходе из супермаркета.Кравиц и Татум пока не комментируют дружеские или романтические отношения между ними. Однако одно известно точно – они оба официально свободны.Читайте также:
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Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается с Ченнингом Татумом

14:04 28.08.2021
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© REUTERS / Danny MoloshokАктриса Зои Кравиц на 89-й церемонии вручения кинопремии "Оскар"
Актриса Зои Кравиц на 89-й церемонии вручения кинопремии Оскар - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Danny Moloshok
Поклонники с нетерпением ждут опровержения или подтверждения слухов о романе актеров
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц официально развелась с мужем Карлом Глусманом и проводит больше времени с Ченнингом Татумом.
Кравиц была в браке около полутора лет, бракоразводный процесс начался в декабре 2020 года. И лишь сейчас суд официально подписал разрешение о разрыве пары.
Новость об официальном разводе появилась на фоне слухов о романе Зои Кравиц с Ченнингом Татумом. Актеры познакомились на съемках Pussy Island, где Кравиц впервые выступила в качества режиссера.
Интересно, что с середины августа коллег часто замечают вместе, и деловыми эти встречи назвать трудно.
Сначала их увидели на велопрогулке по Нью-Йорку, на следующий день Ченнинг снова катал Зои на своем велосипеде, а в минувший понедельник актеры были замечены на выходе из супермаркета.
Кравиц и Татум пока не комментируют дружеские или романтические отношения между ними. Однако одно известно точно – они оба официально свободны.
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