https://sputnik-georgia.ru/20210828/zoi-kravits-ofitsialno-razvelas-i-vse-chasche-vstrechaetsya-s-chenningom-tatumom-258703349.html

Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается с Ченнингом Татумом

Зои Кравиц официально развелась и все чаще встречается с Ченнингом Татумом

Поклонники с нетерпением ждут опровержения или подтверждения слухов о романе актеров 28.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-28T14:04+0400

2021-08-28T14:04+0400

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зои кравиц

ченнинг татум

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Американская актриса Зои Кравиц официально развелась с мужем Карлом Глусманом и проводит больше времени с Ченнингом Татумом.Кравиц была в браке около полутора лет, бракоразводный процесс начался в декабре 2020 года. И лишь сейчас суд официально подписал разрешение о разрыве пары.Новость об официальном разводе появилась на фоне слухов о романе Зои Кравиц с Ченнингом Татумом. Актеры познакомились на съемках Pussy Island, где Кравиц впервые выступила в качества режиссера.Интересно, что с середины августа коллег часто замечают вместе, и деловыми эти встречи назвать трудно.Сначала их увидели на велопрогулке по Нью-Йорку, на следующий день Ченнинг снова катал Зои на своем велосипеде, а в минувший понедельник актеры были замечены на выходе из супермаркета.Кравиц и Татум пока не комментируют дружеские или романтические отношения между ними. Однако одно известно точно – они оба официально свободны.Читайте также:

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зои кравиц, ченнинг татум