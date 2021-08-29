https://sputnik-georgia.ru/20210829/gospredpriyatie-prodolzhaet-prinimat-pobityy-gradom-vinograd-v-kakhetii-258896669.html

Госпредприятие продолжает принимать побитый градом виноград в Кахети

Госпредприятие продолжает принимать побитый градом виноград в Кахети

Предприятие начало прием винограда на второй день после стихийного бедствия на трех локациях, находящихся в пострадавших муниципалитетах региона 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T18:34+0400

2021-08-29T18:34+0400

2021-08-29T18:56+0400

грузинская экономика

грузия

кахети

град

виноград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1d/258896501_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_1b16a740da42802769f8ea4d4d5db07a.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети, к этому времени переработано 1,2 тысячи тонны, сообщает Национальное агентство вина.На Кахети 26 августа обрушился град, который за 15 минут уничтожил и повредил урожай винограда на 4,6 тысячи гектаров.Предприятие начало прием винограда на второй день после стихийного бедствия на трех локациях, находящихся в пострадавших муниципалитетах региона.По решению правительства Грузии, виноградари могут сдать побитый градом виноград сорта "Ркацители" по 0,8 лари за килограмм, а сорта "Саперави" – по 1 лари за килограмм.Виноград на предприятия сдали уже до 300 фермеров. Сдать поврежденный в результате града урожай фермеры смогут до 3 сентября.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат единовременную компенсацию в размере трех тысяч лари.Сезон сбора урожая винограда в Грузии начинается с Кахети в начале осени. В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210828/vlasti-gruzii-pomogut-fermeram-v-kakheti-vosstanovit-unichtozhennye-nepogodoy-vinogradniki-258760621.html

https://sputnik-georgia.ru/20210828/kontrol-za-kachestvom-vinograda-uzhestochen-v-gruzii-258720813.html

кахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинская экономика , грузия, кахети, град, виноград