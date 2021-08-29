https://sputnik-georgia.ru/20210829/po-aeroportu-kabula-nanesli-raketnyy-udar-258895496.html

По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар

По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар

Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T17:23+0400

2021-08-29T17:23+0400

2021-08-29T18:04+0400

афганистан

кабул

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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Свидетели также утверждают, что по жилому дому, расположенному недалеко от аэропорта, попала ракета.По данным телеканала Al-Jazeera, в результате ЧП погиб ребенок, еще три человека получили ранения.О том, что около аэропорта Кабула есть "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта, посольство США в Афганистане сообщило утром в воскресенье. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта", немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.

https://sputnik-georgia.ru/20210828/boeviki-teryayut-kontrol-v-afganistane-ssha-sobirayutsya-mstit-za-vzryvy-v-kabule-258714008.html

https://sputnik-georgia.ru/20210827/ssha-ozhidayut-i-gotovy-k-novym-atakam-na-aeroport-kabula-v-buduschem---pentagon-258719576.html

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афганистан, кабул