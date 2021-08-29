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https://sputnik-georgia.ru/20210829/po-aeroportu-kabula-nanesli-raketnyy-udar-258895496.html
По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар
По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T17:23+0400
2021-08-29T18:04+0400
афганистан
кабул
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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Свидетели также утверждают, что по жилому дому, расположенному недалеко от аэропорта, попала ракета.По данным телеканала Al-Jazeera, в результате ЧП погиб ребенок, еще три человека получили ранения.О том, что около аэропорта Кабула есть "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта, посольство США в Афганистане сообщило утром в воскресенье. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта", немедленно покинуть район.Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.
https://sputnik-georgia.ru/20210828/boeviki-teryayut-kontrol-v-afganistane-ssha-sobirayutsya-mstit-za-vzryvy-v-kabule-258714008.html
https://sputnik-georgia.ru/20210827/ssha-ozhidayut-i-gotovy-k-novym-atakam-na-aeroport-kabula-v-buduschem---pentagon-258719576.html
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афганистан, кабул

По аэропорту Кабула нанесли ракетный удар

17:23 29.08.2021 (обновлено: 18:04 29.08.2021)
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© REUTERSАтака террористов на аэропорт Кабула - раненых доставляют в госпиталь
Атака террористов на аэропорт Кабула - раненых доставляют в госпиталь - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© REUTERS
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле в районе аэропорта, сообщил источник РИА Новости в полицейском управлении.
По данным собеседника агентства, причиной стал ракетный удар. Свидетели также утверждают, что по жилому дому, расположенному недалеко от аэропорта, попала ракета.
По данным телеканала Al-Jazeera, в результате ЧП погиб ребенок, еще три человека получили ранения.
Талибы теряют контроль в Афганистане? ИГ* взрывает Кабул, США собираются мстить бомбами - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
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Боевики теряют контроль в Афганистане? США собираются мстить за взрывы в Кабуле
Вчера, 12:21
604
О том, что около аэропорта Кабула есть "конкретная и заслуживающая доверия" угроза теракта, посольство США в Афганистане сообщило утром в воскресенье. Дипмиссия призвала "всех граждан США, находящихся в окрестностях кабульского аэропорта, включая южные ворота, новое министерство внутренних дел и ворота возле автозаправочной станции "Панджер" на северо-западной стороне аэропорта", немедленно покинуть район.
Сейчас аэропорт контролируют американские войска, идет эвакуация тысяч граждан США, третьих стран, а также афганцев из групп риска.
Кабул, Афганистан - военные США охраняют аэропорт - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
США ожидают новые атаки на аэропорт Кабула - Пентагон
27 августа, 23:17
840
В четверг террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП. В результате погибли 13 военных из США и до 200 афганцев.
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