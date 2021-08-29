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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/restorany-narushivshie-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-prodolzhayut-zakryvatsya-258897474.html
Рестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться
Рестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться
За две недели более 20 объектов были закрыты за нарушение правил по всей Грузии. 46 бизнес-операторов оштрафованы 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T19:43+0400
2021-08-29T19:57+0400
четвертая волна
грузия
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Инспекция труда Грузии в течение последних 72 часов из-за запрещенной деятельности и нарушения коронавирусных рекомендаций закрыла пять объектов и оштрафовала шесть, говорится в сообщении на сайте ведомства в соцсети Facebook. В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий более 10 человек – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 22:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах."Служба инспекции труда приняла меры из-за критических несоответствий рекомендациям, установленным приказом министра здравоохранения. По отношению к одному объекту инспекция применила механизм превентивной опечатки. В частности, бар закрыли сразу после получения информации о готовящейся вечеринке, до проведения самого мероприятия", - сказано в сообщении.Среди выявленных нарушений по стране по-прежнему преобладают общественные и масштабные развлекательные мероприятия. Среди оштрафованных – пять юридических и одно физическое лицо.За две недели более 20 объектов были закрыты за нарушение правил по всей Грузии. 46 бизнес-операторов оштрафованы. В том числе 29 юридических и 17 физических лиц.Служба инспекции труда следит за соблюдением ковид-ограничений по всей стране. В процессе мониторинга исполнения правил также участвуют сотрудники Службы доходов, криминальной и патрульной полиции МВД Грузии, Национальная служба продовольствия, а также различные муниципальные службы.Нарушение коронавирусных правил чревато штрафом в размере 10 тысяч лари для юридических лиц и 2 тысячи лари для физических лиц. В случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение об его закрытии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html
https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html
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грузия, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

Рестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться

19:43 29.08.2021 (обновлено: 19:57 29.08.2021)
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© Sputnik / Alexander ImedashviliПарк Мтацминда. Официантка проводит дезинфекцию столиков в ресторане перед открытием
Парк Мтацминда. Официантка проводит дезинфекцию столиков в ресторане перед открытием - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За две недели более 20 объектов были закрыты за нарушение правил по всей Грузии. 46 бизнес-операторов оштрафованы
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Инспекция труда Грузии в течение последних 72 часов из-за запрещенной деятельности и нарушения коронавирусных рекомендаций закрыла пять объектов и оштрафовала шесть, говорится в сообщении на сайте ведомства в соцсети Facebook.
В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий более 10 человек – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 22:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах.
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"Служба инспекции труда приняла меры из-за критических несоответствий рекомендациям, установленным приказом министра здравоохранения. По отношению к одному объекту инспекция применила механизм превентивной опечатки. В частности, бар закрыли сразу после получения информации о готовящейся вечеринке, до проведения самого мероприятия", - сказано в сообщении.
Среди выявленных нарушений по стране по-прежнему преобладают общественные и масштабные развлекательные мероприятия. Среди оштрафованных – пять юридических и одно физическое лицо.
За две недели более 20 объектов были закрыты за нарушение правил по всей Грузии. 46 бизнес-операторов оштрафованы. В том числе 29 юридических и 17 физических лиц.
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Служба инспекции труда следит за соблюдением ковид-ограничений по всей стране. В процессе мониторинга исполнения правил также участвуют сотрудники Службы доходов, криминальной и патрульной полиции МВД Грузии, Национальная служба продовольствия, а также различные муниципальные службы.
Нарушение коронавирусных правил чревато штрафом в размере 10 тысяч лари для юридических лиц и 2 тысячи лари для физических лиц. В случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение об его закрытии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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