https://sputnik-georgia.ru/20210829/restorany-narushivshie-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-prodolzhayut-zakryvatsya-258897474.html

Рестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться

Рестораны, нарушившие ограничения из-за коронавируса, продолжают закрываться

За две недели более 20 объектов были закрыты за нарушение правил по всей Грузии. 46 бизнес-операторов оштрафованы 29.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-29T19:43+0400

2021-08-29T19:43+0400

2021-08-29T19:57+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24886/81/248868107_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_2b8c675782538ec99b73a82dfead7ee7.jpg

ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Инспекция труда Грузии в течение последних 72 часов из-за запрещенной деятельности и нарушения коронавирусных рекомендаций закрыла пять объектов и оштрафовала шесть, говорится в сообщении на сайте ведомства в соцсети Facebook. В связи с критической эпидемиологической ситуацией в Грузии запрещено проведение массовых мероприятий более 10 человек – свадеб, дней рождений, поминок. Рестораны работают до 22:00, ношение масок обязательно как в помещениях, так и в открытых пространствах."Служба инспекции труда приняла меры из-за критических несоответствий рекомендациям, установленным приказом министра здравоохранения. По отношению к одному объекту инспекция применила механизм превентивной опечатки. В частности, бар закрыли сразу после получения информации о готовящейся вечеринке, до проведения самого мероприятия", - сказано в сообщении.Среди выявленных нарушений по стране по-прежнему преобладают общественные и масштабные развлекательные мероприятия. Среди оштрафованных – пять юридических и одно физическое лицо.За две недели более 20 объектов были закрыты за нарушение правил по всей Грузии. 46 бизнес-операторов оштрафованы. В том числе 29 юридических и 17 физических лиц.Служба инспекции труда следит за соблюдением ковид-ограничений по всей стране. В процессе мониторинга исполнения правил также участвуют сотрудники Службы доходов, криминальной и патрульной полиции МВД Грузии, Национальная служба продовольствия, а также различные муниципальные службы.Нарушение коронавирусных правил чревато штрафом в размере 10 тысяч лари для юридических лиц и 2 тысячи лари для физических лиц. В случае, если запрещенная деятельность на объекте происходит на фоне критических несоответствий, инспекторы принимают решение об его закрытии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/covidstatistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-29-avgusta-258889891.html

https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в грузии в 2021 году