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Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda": это песни о маме и психическом здоровье
Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda": это песни о маме и психическом здоровье
В одной из композиций рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери" 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T18:51+0400
2021-08-30T18:51+0400
2021-08-30T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Знаменитый американский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер и успешный предприниматель Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda".Пластинка названа в честь покойной матери музыканта. В плейлист сборника вошло 27 треков. Некоторые из них были записаны при участии таких звезд, как Jay-Z, The Weeknd, Трэвиса Скотта, Young Thug, Jay Electronica и других.В своих песнях Канье Уэст размышляет о матери, связи с родителями, психическом здоровье, а также об аспектах правосудия, религии и многом другом. Одной из самых сильных композиций в альбоме критики из музыкального издания Billboard назвали "Jesus Lord". В частности, в ней рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери".Положительно оценили пластинку и слушатели. Многие отметили в соцсетях, что "Donda" — "лучшее, что случилось в музыке в этом году". "Альбом года", "Donda" — не просто пластинка года. Это культурная перезагрузка", — поделились впечатлениями пользователи в Twitter.Предыдущий альбом Уэста "Jesus is King" был выпущен в 2019 году. Эта пластинка на религиозную тематику занимала верхушки хит-парадов в разных странах, а также получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом современной христианской музыки".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
ким кардашьян, канье уэст, зарубежные звезды
Канье Уэст выпустил новый альбом "Donda": это песни о маме и психическом здоровье
В одной из композиций рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери"
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Знаменитый американский хип-хоп исполнитель, музыкальный продюсер и успешный предприниматель Канье Уэст выпустил на цифровых площадках долгожданный — десятый студийный альбом "Donda".
Пластинка названа в честь покойной матери музыканта. В плейлист сборника вошло 27 треков. Некоторые из них были записаны при участии таких звезд, как Jay-Z, The Weeknd, Трэвиса Скотта, Young Thug, Jay Electronica и других.
В своих песнях Канье Уэст размышляет о матери, связи с родителями, психическом здоровье, а также об аспектах правосудия, религии и многом другом. Одной из самых сильных композиций в альбоме критики из музыкального издания Billboard назвали "Jesus Lord". В частности, в ней рэпер рассказывает о "боли, которую пережил после развода, и о незаживающей ране после потери матери".
Положительно оценили пластинку и слушатели. Многие отметили
в соцсетях, что "Donda" — "лучшее, что случилось в музыке в этом году". "Альбом года", "Donda" — не просто пластинка года. Это культурная перезагрузка", — поделились впечатлениями пользователи в Twitter.
Предыдущий альбом Уэста "Jesus is King" был выпущен в 2019 году. Эта пластинка на религиозную тематику занимала верхушки хит-парадов в разных странах, а также получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом современной христианской музыки".
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